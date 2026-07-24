Mercato serie B, via ai fuochi d'artificio: Rao al Pisa, Pafundi al Catanzaro E il Lanerossi Vicenza sogna di portare a casa Massimo Coda

Il mercato entra in una nuova fase, sicuramente più briosa di quella precedente. E comincia a muoversi anche il Catanzaro, non solo per le operazioni in uscita (dopo Liberali tocca a Favasuli riempire le casse della società calabrese). La società giallorossa ha preso Simone Pafundi. Operazione in prestito con diritto di riscatto e controopzione in favore dell'Udinese proprietaria del cartellino. Il centrocampista, classe 2006, l’anno scorso è stato alla Sampdoria. Per il Catanzaro è il primo, vero colpo di questa finestra di mercato. Intanto Antonio Candela (prestito dallo Spezia con diritto di riscatto) raggiungerà i suoi nuovi compagni direttamente domani in Lombardia. I giallorossi voleranno da Catanzaro a Bergamo in mattinata e da lì saliranno sull’autobus per Livigno insieme all’esterno che il direttore sportivo Ciro Polito ha preso con un blitz mercoledì sera: alla new entry fa da contraltare l’addio di Pontisso, che ieri ha salutato tutti e oggi può essere annunciato dalla Cremonese dopo che i club hanno trovato l’accordo sui costi del cartellino.

Pontisso sceglie la Cremonese, il Modena si riprende Ambrosino

La Cremonese, lo abbiamo detto, ha in pugno Simone Pontisso, centrocampista classe '97 del Catanzaro: il giocatore ha trovato l'accordo con la società e anche i due club hanno definito il trasferimento (operazione da oltre due milioni). Ed è in arrivo anche il portiere Marco Festa, classe '92, svincolato dal Mantova.

Il Modena ha invece comunicato di aver definito il ritorno in gialloblù di Giuseppe Ambrosino, acquisito dall’SSC Napoli a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, con diritto di riscatto.

Per l’attaccante classe 2003 si tratta di un ritorno in gialloblù, dopo l’esperienza vissuta nella seconda parte della scorsa stagione. Arrivato a Modena nel mese di febbraio, Ambrosino ha collezionato 15 presenze e realizzato 2 gol.

Il “gran colpo” del Pisa: arriva Rao

Grande colpo anche per il Pisa che si prende Rao dal Napoli. Dopo l’acquisto di Marras e Leone, dopo l’accordo per Ferrah che sarà ufficializzato nei prossimi giorni, ha preso corpo anche il quarto acquisto del Pisa Sporting Club in questa finestra estiva. La società infatti ha chiuso per Emanuele Rao.Il giocatore arriverà in nerazzurro in prestito oneroso secco da un milione di euro. La quota stipendio del Pisa sarà di 400mila euro circa da corrispondere al calciatore secondo quanto si è appreso. Entro inizio settimana prossima il giocatore dovrebbe essere a Pisa dopo aver svolto le consuete visite mediche al centro Isokinetic di Bologna. Emanuele Rao, attaccante esterno classe 2006, è legato al Napoli da un contratto fino al 2030. Nell’ultima stagione, con la maglia del Bari in Serie B, ha collezionato 32 presenze, realizzando 6 gol e fornendo altrettanti assist.

Grande colpo anche per l'Hellas: il direttore sportivo Sean Sogliano ha raggiunto il ritiro di Falcade ed ha incontrato il suo pari grado del Venezia Filippo Antonelli per Mattia Compagnon, un giocatore che piace molto ai gialloblù e che è al centro di una trattativa di mercato in corso in queste ore. Sono attesi sviluppi.

Il Vicenza sogna Massimo Coda

Il Vicenza continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un attaccante che possa completare il reparto offensivo, rimasto scoperto dopo il grave infortunio di Frank Tsadjout. La dirigenza biancorossa è al lavoro per regalare a Fabio Gallo un centravanti di spessore. Come riferito da noi già nel mese di maggio, tra i nomi monitorati resta quello di Silvio Merkaj, così come continua a piacere Pecorino. Ma, da quanto trapela, il Vicenza avrebbe acceso i riflettori anche su un autentico bomber della Serie B: Massimo Coda. Il classe 1988 è infatti svincolato dopo la conclusione della sua esperienza alla Sampdoria e rappresenta una delle occasioni più interessanti del mercato.

Carissoni ha lasciato da qualche ora il ritiro della Juve Stabia. L’esterno è atteso a Padova per le visite mediche e per la firma del contratto che lo legherà ai biancoscudati fino al 30 giugno 2029. Il Padova lo acquista a titolo definitivo per 500mila euro più 300mila di bonus. Trattative avviate per Marco Pompetti del Catanzaro ed Emanuele Zuelli della Carrarese.