Risanamento degli scarichi a fiume senza trattamento, ok in Giunta alla variante Il provvedimento del Comune di Benevento

La Giunta, presieduta dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, ha approvato stamane la delibera per l'ok alla perizia di variante ai lavori per il completamento della rete fognaria cittadina.

"La perizia di variante - spiega l'assessore ai Lavori pubbici Mario Pasquariello illustrando i contenuti del provvedimento - poiché consente un'importante opera di risanamento idro-ambientale. Si potrà risolvere in via definitiva il problema dello scarico dei reflui nei fiumi, senza alcun trattamento, anche alla luce di un sequestro preventivo disposto dall’Autorità Giudiziaria nell’anno 2018 riguardante scarichi diretti in Via Vittime di Nassiriya, via Cimitero, via Ponticelli, via Lungo Sabato Boulevard, via Torre della Catena.

Per questo motivo, con il supporto anche della Gesesa, si è proceduto ad effettuare una mappatura di tutti gli scarichi a fiume delle varie condotte fognarie che sono state tutte individuate e che sono state oggetto di collettamento in modo da confluire nei collettori principali di adduzione all’impianto di depurazione.Con la variante sono dunque previsti interventi specifici nei tratti Ferrovia, Ponticelli, Torre della Catena, Libertà-Pantano. E' un passaggio importante per mettere in campo un risanamento ambientale e di tutela dei fiumi che sono intangibile patrimonio della città", conclude Pasquariello.

