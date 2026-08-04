Il premio alla carriera "La Musica a Benevento" festeggia la XX edizione L'evento si terrà il prossimo 25 agosto in piazza Federico Torre

Martedì 25 agosto, alle ore 21.30, in piazza Federico Torre, dinanzi alla Basilica di San Bartolomeo, nell'ambito della 47ª edizione del Festival Benevento Città Spettacolo, si terrà la XX edizione del Premio alla Carriera "La Musica a Benevento", ideato e curato dallo storico e critico musicale Enrico Salzano. Giunto al prestigioso traguardo della ventesima edizione, il Premio rappresenta uno dei più significativi riconoscimenti dedicati ai protagonisti del panorama musicale e culturale, distinguendosi negli anni per aver valorizzato artisti, musicisti, operatori culturali, giornalisti e personalità che, con il proprio lavoro, hanno contribuito alla crescita e alla diffusione della cultura musicale. Nel corso delle precedenti edizioni sono stati insigniti del riconoscimento numerosi protagonisti del mondo della musica e dello spettacolo, tra cui Gianluca Podio, Davide Luciano, Antonio Iasevoli, Gigi Giuliano con il BENgio Festival, Leo Giannola, Angelo Del Vecchio, Sergio Casale, Jacopo Cerulo, Raffaele Tiseo, Alessandro Tedesco, Luigi Ottaiano, Giuseppe Timbro, Marcella Parziale, Vincenzo Saetta, Sergio Fanelli, Giuseppe Ilario, Caterina Meglio, Giancarlo Sabbatini, Maria Cristina Costanzo, Michele Pietrovito, Antonio Sorgente, Mario Collarile, Ferdinando Creta, Romolo Fiore, Luca Aquino, Federico Califano, OFB, Claudio Citarella, l'Istituto De La Salle, Carmen Cirillo, Carlo Mazzarella e numerose altre personalità che hanno lasciato un segno nel panorama musicale italiano. A consegnare i riconoscimenti sarà lo stesso Enrico Salzano, ideatore del Premio.

I protagonisti della XX edizione saranno:

Lello Orso, International Media Consultant;

Marco Minelli, direttore artistico;

Valerio Vestoso, regista;

Fabrizio Miracolo, presidente della Fondazione Puccini;

Giovanni Zanone, musicista;

Attilio Pecora, chitarrista;

Antonio De Cristofaro, giornalista e produttore artistico;

Anna Izzo, musicista;

Coky Ricciolino, showman.

Nel corso della serata saranno inoltre conferiti due Premi alla Memoria, dedicati ad Armando Salzano, cantante e chitarrista, e a Mario Lamparelli, cantante e musicista, figure che hanno lasciato un'impronta significativa nella storia musicale del territorio.