Buonalbergo, tutto pronto per la sagra "de lo Ciammarruchiello" L'evento si terrà il 13 e 14 agosto nel centro fortorino

Nel borgo di Buonalbergo, incastonato tra le colline del beneventano, come ormai ogni estate il 13 e 14 agosto, prende vita una delle Sagre più autentiche, curiose e suggestive della Campania: La Sagra de lo Ciammarruchiello, interamente dedicata alla lumachina di terra, tipica del territorio. Il suo nome già ne racconta il carattere: “se sorchia, se struscia, se striscia” è il motto popolare che accompagna da sempre la manifestazione, evocando con ironia il lento incedere del suo piccolo protagonista. La lumachina autoctona di terra viene cucinata secondo una ricetta segreta a base di Nepeta, un’erba aromatica spontanea che conferisce al piatto un profumo inconfondibile. Ma il menù non si ferma qui: tra i protagonisti della tavola ci sono anche i cecatielli fatti a mano (Fusilli), serviti con sugo semplice al pomodoro locale o arricchiti con gli stessi Ciammarruchielli, il Piatto Degustazione, una vera prelibatezza per il palato, un vero e proprio piatto da ristorante, dove si possono degustare i Ciammarruchielli nelle varie cotture e consistenze, panini, friggitoria, tante specialità locali, dolci e gelati, il tutto accompagnato da ottimo vino locale. Ogni piatto è preparato con ingredienti a chilometro zero, esaltando la freschezza e la genuinità delle produzioni del territorio. A conquistare tutti, però, è lei: La Montanara, la regina della serata, una pizza fritta fragrante, con pomodoro fresco, mozzarella, parmigiano e basilico. Un morso che sa di casa, di festa, di tradizione. Intorno alla proposta gastronomica, la Sagra si completa con musica, artigianato, convivialità e il calore di una comunità che,da ormai 53 anni celebra con orgoglio le sua radici contadine e i suoi sapori unici. La Sagra de lo Ciammarruchiello a Buonalbergo (BN) è la prima “Sagra di Qualità” in Campania e tra le prime in Italia, riconosciuta nel 2018. La Pro Loco di Buonalbergo, con il Patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Benevento , dell’Unpli Benevento e del Comune di Buonalbergo vi invita il 13 e 14 agosto per la 53° Sagra de lo Ciammarruchiello.