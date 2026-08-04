Benevento, è ufficiale: Starita ceduto al Sorrento L'attaccante napoletano passa ai rossoneri in via definitiva

Dopo due stagioni e mezza tribolate, Ernesto Starita lascia il Benevento. E' ufficiale il suo passaggio in via definitiva al Sorrento di Enzo Maiuri. L'attaccante napoletano chiude la parentesi giallorossa con 40 presenze totali (tra campionato, coppa e play off), 2 gol e 2 assist. Era arrivato come un vero e proprio crak dal Monopoli a gennaio del 2024, nelle cui fila aveva messo a segno ben dieci reti. Poi con la maglia giallorossa addosso si è smarrito. Nell'ultima stagione ha giocato i primi sei mesi in prestito alla Torres di Sassari, negli ultimi sei al Guidonia Montecelio. Ovviamente, a causa del suo contrato “extra large” il Benevento ha dovuto corrispondergli una sostanziosa buonuscita, anche in considerazione della norma sul “salary cap” che limita gli emolumenti per ogni calciatore a 9.500 euro lordi mensili come stipendio fisso, che salgono ad un massimo di 13.500 euro mensili includendo bonus e parte variabile del contratto. Il tetto annuo complessivo è fissato in 123mila euro lordi. Il giocatore, così come anticipato dal nostro sito, era già a Sorrento da ieri e oggi è stata annunciata la cessione ufficiale.

Questo il comunicato ufficiale del Benevento.

“Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con il Sorrento Calcio per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Ernesto Starita.

Il Club ringrazia Ernesto per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni, professionali e personali.”