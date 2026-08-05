Foiano, tutto pronto per il Premio internazionale James Vincent Monaco L'evento si terrà nel centro fortorino nelle giornate del 9 e 10 agosto

Ultimi giorni di preparativi per il grande evento musicale di Foiano di Val Fortore, il Premio internazionale James Vincent Monaco, che si terrà nel centro fortorino domenica 9 e lunedì 10 p.v. La manifestazione è organizzata dal Comune di Foiano di Val Fortore, guidato dal sindaco Giuseppe Antonio Ruggiero, in collaborazione con l’associazione culturale “ArtiFrementi” e l’Ecomuseo di Foiano, ed è dedicata al ricordo del grande musicista, nato proprio a Foiano di Val Fortore il 13 gennaio 1884 e poi emigrato negli Stati Uniti, dove si affermò come compositore e pianista, lavorando a lungo a Hollywood e in generale nel mondo cinematografico.

Il programma del Premio internazionale James Monaco

Il concorso intitolato a James Monaco celebra la sua 1° edizione, e sarà una preziosa occasione per valorizzare musicisti o gruppi musicali che sappiano interpretare, attraverso il linguaggio contemporaneo, la vicinanza o l’evoluzione stilistica del patrimonio artistico (Ragtime,Tin Pan Alley, Swing, Soundtrack) che resero famoso Monaco. Il programma prevede, per la serata di domenica 9 agosto, con inizio alle ore 21.30 presso il teatro comunale all’aperto intitolato proprio a James Monaco, l’esibizione dei tre brani finalisti del premio internazionale, che sono stati scelti tra i tanti pervenuti da una apposita commissione, presieduta dal Maestro Umberto Aucone, e composta anche dal famoso musicista e conduttore televisivo Gegè Telesforo, dal Maestro Maura Minicozzi, docente presso il conservatorio di Trapani e dal Maestro Antonietta Rosato, docente presso il conservatorio di Campobasso. La serata di domenica sarà presentata da Gegè Telesforo, e oltre all’esibizione dei brani finalisti del premio James Monaco, prevede anche il concerto di Gianluca Guidi, dal titolo “A man and his music”, dedicato a Frank Sinatra (uno dei tanti importanti interpreti delle canzoni di James Vincent Monaco), accompagnato dalla “Caudium Jazz Orchestra” diretta dal Maestro Antonino Armagno, docente al Conservatorio di Benevento. Durante il concerto verrà eseguito anche il brano di James Monaco che Sinatra incise nel 1940.

Il sindaco Ruggiero: "Valorizziamo il talento e la storia che ci appartengono"

Lunedì 10 agosto, invece, con inizio alle ore 21.30, sempre presso il teatro all’aperto di Foiano di Val Fortore, ci sarà la serata di premiazione della prima edizione del premio internazionale James Vincent Monaco, con la consegna al vincitore del flauto d’argento, scelto come simbolo del premio internazionale fortorino. Insieme alla cerimonia di premiazione, ci sarà il concerto della “Big Band Orkestra”, diretta dal Maestro Umberto Aucone, dal titolo “Attraversando il Songbook del ‘900 da James Monaco a Stevie Wonder”. Sarà un percorso musicale travolgente che evidenzierà l'evoluzione dei vari stili musicali del secolo scorso: dalle origini del Ragtime e del Dixie-land di James V. Monaco, fino a toccare il genio pop-soul di Stevie Wonder. La serata sarà presentata dal giornalista Luca Maio. "Il premio internazionale James Monaco – sottolinea il sindaco di Foiano Giuseppe Antonio Ruggiero - non è solo un omaggio a un gigante della musica mondiale nato nella nostra terra, ma un ponte ideale che unisce Foiano di Val Fortore direttamente a Hollywood, valorizzando il talento e la storia che ci appartengono. Vogliamo fare di Foiano un polo per la promozione del patrimonio artistico e musicale che hanno reso famoso il nostro concittadino James Vincent Monaco. La manifestazione – prosegue il sindaco - rappresenta una tappa speciale del nostro ricco cartellone estivo, con la 44° edizione della “Festa dell’emigrante”, che allieterà le serate di Foiano fino al prossimo 16 agosto.”