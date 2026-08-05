Panetti di hashish e banconote false, un 21enne arrestato dalla Mobile Benevento. Il giovane, di San Martino Sannita, è ai domiciliari

Droga e banconote ritenute false. Un mix costato l'arresto a Daniele P., un 21enne di San Martino Sannita, fermato dalla Squadra mobile. Tutto è accaduto nella tarda serata di ieri: secondo una prima ricostruzione, gli agenti avrebbero controllato l'indagato ed un'altra persona mentre erano nelle loro auto. In quella del 21enne sono state rinvenute 140 banconote da 20 euro considerate contraffatte ed un coltello con tracce di hashish.

Da qui la successiva perquisizione di un deposito agricolo a disposizione del giovane, nel quale sono stati scovati tre panetti sottovuoto di hashish, per un peso di 300 grammi ed altre banconote avvolte nel cellophane. La 'visita' dei poliziotti è stata poi estesa all'abitazione e si è conclusa con il rinvenimento di oltre 5mila euro in contanti.

Condotto in Questura, il 21enne, difeso dall'avvocato Antonia Leone, è stato dichiarato in arresto per le ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di moneta contraffatta e, su disposizione del pm Marilia Capitanio, sottoposto ai domiciliari.