Mastella: le zone interne pronte ad ospitare gli sfollati del terremoto Il sindaco lancia la proposta dopo il sisma

“Come zone interne della Campania siamo pronti ad ospitare le famiglie che soffrono le conseguenze del terremoto che si è registrato venerdì scorso a Pozzuoli. La solidarietà cristiana e laica rappresenta una forma di condivisione concreta e profonda del dolore e della gioia degli altri. Per questo motivo non possiamo astenerci dall’offrire ospitalità a quanti sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni a seguito dei danni provocati dalla scossa tellurica". A dichiararlo questa mattina è stato il sindaco di Benevento Clemente Mastella.