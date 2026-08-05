Mastella: le zone interne pronte ad ospitare gli sfollati del terremoto

“Come zone interne della Campania siamo pronti ad ospitare le famiglie che soffrono le conseguenze del terremoto che si è registrato venerdì scorso a Pozzuoli. La solidarietà cristiana e laica rappresenta una forma di condivisione concreta e profonda del dolore e della gioia degli altri. Per questo motivo non possiamo astenerci dall’offrire ospitalità a quanti sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni a seguito dei danni provocati dalla scossa tellurica". A dichiararlo questa mattina è stato il sindaco di Benevento Clemente Mastella.