Miasmi: Consorzio Asi modifica regolamento per fermare attività ad alto impatto Vessichelli: "Salute e ambiente sono la priorità"

“Intendo precisare che la salute pubblica e la tutela dell'ambiente sono al centro dell'azione di questa Governance, che promuove da sempre uno sviluppo economico e sociale improntato alla sostenibilità e salvaguardia del territorio. Ribadisco la più completa disponibilità e collaborazione nei confronti di tutti gli Enti preposti all'accertamento dei fatti recenti. Questa amministrazione resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o trasmissione di atti, confidando nell'operato delle autorità affinché venga fatta piena luce sulla vicenda “miasmi” nel più breve tempo possibile".

Così il Presidente del Consorzio Asi di Benevento Domenico Vessichelli, chiarisce la posizione del Consorzio Asi in merito alla qualità dell’aria.

"Il Consorzio Asi sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della sostenibilità ambientale sarà vigile nel monitorare le attività utili e necessarie alla mitigazione ed eliminazione degli inconvenienti adottando tempestivamente eventuali misure correttive. Rammento che sin dal 2024 con la mia Presidenza sono state installate in area industriale delle centraline di monitoraggio ambientale che hanno costituito un deterrente alle esalazioni maleodoranti.

In merito agli ultimi sviluppi della vicenda, intendiamo chiarire in modo definitivo che non tollereremo né accetteremo ulteriore strumentalizzazione politica del dibattito. La tutela del territorio e la salute dei cittadini non possono e non devono essere ridotte a terreno di scontro elettorale o di propaganda.

L’ipotesi delineata dall'ARPAC, mediante una nota di monitoraggio, individua una causa ben precisa, lo smaltimento -da parte di un’azienda attiva a Ponte Valentino- delle acque di vegetazione ad elevato carico organico, provenienti dall’impianto di Benevento Biometano. L'immissione di un carico di reflui ha determinato come conseguenza finale un sovraccarico impiantistico del depuratore, provocando esalazioni odorigene. Del resto, è opportuno specificare che le criticità iniziali sono state superate.

Restano chiaramente al vaglio anche altre ipotesi perché nulla è da escludere in un’area industriale dove la produzione rappresenta l'attività principale, elemento che va naturalmente bilanciato con la tutela del territorio.

Inoltre la programmazione e le scelte sul tema ambiente vanno condivise con tutte le componenti istituzionali statuendo un coordinamento di vigilanza e pianificazione che sia operativo per competenza e che riguardi l’ambiente nella sua interezza.

A tal proposito, con il Consiglio Generale di oggi, il Consorzio Asi ha approvato un deliberato che prevede la modifica dell’articolo 12 del Regolamento per l'insediamento di iniziative industriali, fornendo un segnale forte e uno strumento concreto per vincolare lo sviluppo economico al rispetto dell'ambiente. Con l’intervento menzionato si punta a inserire un vincolo stringente che in futuro inibisca attività di trattamento e bonifica ex situ di terreni contaminati attraverso il processo denominato “Soil Washing”. Una tecnologia di frontiera oggi abbastanza in voga che non distrugge l'inquinante, ma lo trasferisce con molteplici rischi derivanti.

È un passo fondamentale. Proteggere il nostro territorio con una marcata vocazione agroalimentare dalle speculazioni e garantire un uso corretto delle aree industriali, dimostra una visione lungimirante, dove lo sviluppo economico non prescinde mai dalla tutela della salute pubblica e dell'ecosistema. La transizione verso un'industria sostenibile richiede proprio questo: fermezza nelle regole e responsabilità nelle decisioni”.