Benevento, San Marco: al via gli abbonamenti per la stagione teatrale Riapre la struttura che vedrà in scena noti personaggi dello spettacolo

Si apre oggi la campagna abbonamenti per la Stagione Teatrale che si terrà al Teatro San Marco di Benevento dal 4 dicembre 2026 al 23 aprile 2027. È possibile acquistare l’ingresso ai nove spettacoli sul sito www.teatrosanmarco.com o presso la sede di Accademia delle Opere in via Piermarini n. 46. Il programma riapre le porte della struttura che, rinnovata attraverso un piano di rigenerazione urbana per la creazione di un nuovo polo di sviluppo culturale curato dalla Teama s.r.l., vede in scena noti personaggi dello spettacolo. Inaugura il 4 dicembre, in anteprima nazionale, Peppe Lanzetta e le sue “Parole Stonate”, un intenso viaggio teatrale sospeso tra il serio e faceto tra pensieri e frammenti di vita. Il mese prosegue l’11 con Musica da Vedere, un viaggio emozionale con il maestro Lucio Caputo e la sua orchestra in un percorso di musica e immagini di grande impatto scenico e il 18 con “Delitto per Due”, un giallo musicale fuori dagli schemi. Mentre, sul palco il 28 c’è Frozen “La magia di Elsa”, musical tributo live allo spettacolo, tratto dal famoso film “Frozen il Regno di Ghiaccio”. Il 22 gennaio ritorna a Benevento Area Medina - Sciò Live, il concerto tributo a Pino Daniele che sta riscuotendo un grande successo in Italia. Invece, il 5 febbraio sarà Marisa Laurito in “Madre per Sempre” a tornare a Benevento con un testo intenso e delicato di Marta Barceló, sul significato della maternità e della costruzione dei legami familiari. Il ricco cartellone prosegue il 3 Marzo con Paolo Caiazzo in “Quasi quasi ci ritento”, commedia che racconta in chiave comica il desiderio di tornare indietro nel tempo a qualunque costo. Il 26 Marzo ancora comicità con Ciro Cerruti che racconta con lucidità e ironia uno dei periodi più complessi della storia recente nella pièce “Non tutti i mali vengono per nuocere”. A concludere la rassegna il 23 Aprile Biagio Izzo e “L’Arte della Truffa” che lo vede protagonista in una messinscena paradossale. Il piano abbonamenti parte da un prezzo minimo speciale di 148 Euro. Inoltre, sarà possibile usufruire di un'ulteriore agevolazione recandosi presso "Accademia delle Opere", in via Piermarini 46 a Benevento, per gli over 65 e gli studenti universitari.