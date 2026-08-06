Fortorina, apre il nuovo tratto. Rixi: "Acceleriamo sulle infrastrutture" Importante variante destinata a migliorare la viabilità nel territorio di San Marco dei Cavoti

Inaugurata la nuova variante di San Marco dei Cavoti lungo la Strada Statale 212 “della Val Fortore”, un’infrastruttura realizzata da Anas e da Rillo Costruzioni, destinata a migliorare la viabilità e la sicurezza della circolazione nell’area del Fortore. Presente il viceministro ai trasporti Rixi che ha sottolineato: "Anas ha diversi cantieri aperti nel beneventano. Stiamo lavorando per rafforzare la capacità infrastrutturale di un'area strategica della Campania e di una parte importante del Mezzogiorno, perché questo asse collega il Foggiano al territorio campano. Dobbiamo consentire ai cittadini di spostarsi in modo più rapido e sicuro, evitando il transito nei centri urbani e riducendo il traffico. Stiamo investendo risorse in infrastrutture che fino a qualche anno fa sembravano irrealizzabili. Anas ha impresso una forte accelerazione e l'attenzione del Ministero è concreta, anche sul piano delle risorse finanziarie, con la Campania protagonista nello sviluppo della rete infrastrutturale nazionale".

Marino: "Opera importante, ora completiamo il progetto"

Soddisfatto il sindaco di San Marco dei Cavoti, Angelo Marino: "Oggi inauguriamo un'opera importante, con l'apertura della galleria e dei viadotti che consentono di bypassare il centro abitato di San Marco dei Cavoti. È un altro tassello della Fortorina, che auspichiamo possa proseguire fino al Fortore: solo così il progetto potrà dirsi davvero compiuto. Spero che presto si possa raggiungere il cuore di quest'area. Per la comunità di San Marco si apre una nuova fase: dopo oltre un secolo di traffico pesante che attraversava il paese, da oggi la piazza sarà finalmente alleggerita da questo carico".

Lombardi: "Collegamento atteso da tempo"

Un'opera importante, ma che deve essere completata da altre realizzazioni, questo è il monito del presidente della Provincia Lombardi: "C'è la consapevolezza che la mobilità rappresenti non solo un fattore di decoro e accoglienza, ma anche una leva fondamentale per valorizzare le aree interne e metterne in luce le eccellenze. Questo collegamento è atteso da tempo. Auspichiamo che venga considerato anche il raccordo con la Statale 17, così da configurare l'opera come un'infrastruttura interregionale capace di collegare Molise e Puglia. Questa variante rappresenta un passaggio importante per il territorio, ma l'obiettivo è guardare oltre, accelerando il completamento della Fortorina".

Anas: "Arteria di fondamentale importanza"

A rappresentare Anas, la responsabile Barbara di Franco: "Questa arteria è di fondamentale importanza perché consente di alleggerire il traffico nel centro abitato di San Marco dei Cavoti e di rendere più rapidi i collegamenti tra la Valle del Fortore e la Puglia. Si tratta di un tassello di un progetto più ampio: sono già in corso i lavori di un ulteriore stralcio, affidato con un appalto separato da 37 milioni di euro, che interessa anche il territorio del comune di Reino". Con l'ingegnere Di Franco, presente anche Vincenzo Cantone, responsabile delle nuove opere in Campania: "Si tratta di un'opera molto importante: il secondo stralcio del primo lotto della variante alla Statale 212. È definito secondo stralcio perché il primo è ancora in fase di realizzazione e la sua apertura è prevista entro la fine del prossimo anno. Entrambi gli interventi fanno parte di un itinerario più ampio che collegherà il Sannio con l'area di Foggia. Sono inoltre in fase di approvazione altri due lotti, per un investimento complessivo compreso tra 450 e 500 milioni di euro".