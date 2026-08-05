Benevento a porte aperte: manovra a tutta velocità. LE FOTO Ci sono anche Verdi, Manconi e Ricci. Fuori gioco solo Schimmenti e Carfora

Due ore abbondanti all'Imbriani, dalle 18,30 alle 20 passate, porte aperte e buon afflusso di gente grazie anche ad un'aria finalmente un po' meno calda rispetto alle sere passate. Floro Flores non fa sconti, anche se il mercoledì aveva fatto segnare una doppia seduta di allenamento. Si lavora a ritmi serrati, partendo da vari gruppi: ci sono anche Simone Verdi, Jacopo Manconi e Giacomo Ricci. Fuori dal gruppo rimangono solo Schimmenti (che migliora) e Carfora (che non è recuperabile per domenica). Lavorano a parte anche Cantisani, Celia, Ferrara e Panzarino.

L'allenamento è come sempre a tutta, inizia con varie esercitazioni, termina con l'infinita partitella a due porte in cui segnano un po' tutti, dal bomber Salvemini, a Manconi, a Mignani. Si gioca a mille all'ora, l'impressione è che la squadra sprizzi salute da tutti i pori. Scambi in spazi ristrettissimi, rapidissimi e precisi. Per altro si calcia da ogni posizione. Prisco coglie una traversa che ancora trema, Siatounis fa un gran gol da fuori area, i ragazzini terribili Battista e Giugliano tengono testa ai più esperti. E' un bel vedere e come sempre ci si diverte. Monticciolo dirige come sempre i lavori: tre squadre (rossi, pettorine bianche e pettorine verdi) che si alternano in campo senza soluzione di continuità. Vincono i verdi e fanno festa rumorosa nel finale, segno di grande coesione del gruppo.

Domani si replica di mattina,. Così come venerdì e sabato. Domenica si gioca. Ore 21 al Vigorito.