I vertici del Partito democratico del Sannio incontrano Elly Schlein Filomena Marcantonio e Vito Fusco a colloquio con la segretaria nazionale

«Ritemprati da una piacevolissima frescura, nella serata di ieri 4 agosto, abbiamo incontrato la Segretaria nazionale del PD, Elly Schlein, al termine di un’emozionante manifestazione nella piazza di Capracotta, in Molise, il borgo con la sede comunale più alta del Sud e Centro-Sud Italia con i suoi 1.421 m.s.m.» dichiarano Filomena Marcantonio e Vito Fusco, rispettivamente Segretaria e Presidente provinciale del PD Sannita.

«Un colloquio sincero ed affettuoso – proseguono i due – che ha confermato l’attenzione della Segretaria per il rilancio delle Aree Interne e la sua disponibilità a confrontarsi anche con la comunità politica di Benevento nel merito delle proposte tese a contrastare le disuguaglianze socio-economiche a cui i nostri territori – come gran parte della dorsale appenninica meridionale – sono costretti a far fronte. Nel corso del suo approfondito ed appassionante intervento, Elly Schlein ha anche esposto lo specifico progetto di legge del Partito Democratico sulle aree interne che la vede come prima firmataria.

Sanità, Trasporti e Scuola Pubblica, sul versante dei diritti essenziali, Attività Produttive ed Energie Rinnovabili attente ai territori che le ospitano, sul versante economico, sono le principali direttrici delle azioni da mettere in campo per rilanciare strategicamente queste aree».

D’altro canto, la destra di Meloni e Calderoli ha abbandonato questi territori arrivando a scrivere su un documento ufficiale che le aree interne vanno incontro a un inesorabile declino. Ma non è un destino cinico e baro a sancire la morte delle Aree interne. È la politica che scelto la Resa invece della Resistenza! E noi siamo gente che si non arrende, ha ricordato Elly Schlein!

Continueremo a batterci perché chi ci vive abbia gli stessi diritti, gli stessi servizi e le stesse opportunità: per noi non esistono comuni di serie A e comuni di serie B e i diritti non dipendono dal codice di avviamento postale!

La proposta del PD prevede un’esenzione totale e temporanea dalle tasse per attività economiche nelle aree interne, un fondo per le imprese innovative, incentivi per medici, infermieri e insegnanti che ci lavorano, sostegno per la casa, riconoscimento dei servizi ecosistemici e molto altro.

In una parola: il diritto a restare. «Alla fine dell’evento – concludono Marcantonio e Fusco – abbiamo consegnato nelle mani della Segretaria la brochure ‘Fare Luogo - Arte e Ruralità in movimento’ distribuito a Castelpoto durante l’inaugurazione delle installazioni artistiche. Una riflessione di appassionati, docenti universitari, studiosi e ricercatori in cui attraverso l’esperienza delle residenze d’artista e della rigenerazione si offre un contributo di carattere generale sulle policy delle aree interne legando la cura di questi territori in un’ottica integrata con le prospettive di tutto il Paese. L’impegno assunto è di rivederci presto. Nel Sannio!».