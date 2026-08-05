Pozzi Pezzapiana, il sindaco Mastella: "156 parametri tutti conformi" "No a suggestioni malevole, si accertino condotte da procurato allarme"

"La suggestione, tanto strumentale quanto malevola, che la risorsa idrica proveniente dai pozzi di Pezzapiana sia contaminata dalle acque del fiume Calore si è rivelata completamente destituita di fondamento. Una congettura smentita dai dati", è quanto evidenzia in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"GESESA ha eseguito una attività straordinaria di campionamento, lo scorso venerdì 31 luglio. Sono stati determinati 156 parametri che sono risultati tutti conformi, come da certificazioni rilasciate dagli organismi accreditati. Pertanto ringrazio Gesesa per la costante attività di monitoraggio della risorsa idrica a tutela della salute dei cittadini. Nessuno nega che esistano fenomeni di inquinamento che sono tuttavia sotto la lente delle competenti autorità e della Magistratura. Esiste un' unica certezza che l'amministrazione comunale è vicina ai cittadini ed è soggetto danneggiato da possibili condotte illecite di terzi. Chi invece piega queste vicende, che pure preoccupano tutti noi, alla polemica politica è irresponsabilmente in malafede.

Per questo invito l'autorità inquirente ad accertare eventuali condotte di procurato allarme che possano destare panico nella popolazione locale", conclude il Sindaco.

