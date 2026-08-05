Traffico e parcheggi, i residenti di via Boccalini "situazione insostenibile" Una zona diventata simbolo di traffico, degrado e disagi quotidiani

Una richiesta di intervento urgente per restituire sicurezza, vivibilità e una viabilità più efficiente a un'area della città sempre più congestionata dal traffico. È l'appello rivolto all'Amministrazione comunale da un gruppo di residenti di via Traiano Boccalini a Benevento, che denuncia una situazione ormai divenuta insostenibile a causa delle criticità legate alla circolazione e alla carenza di parcheggi.

Secondo quanto evidenziato nella segnalazione, la chiusura di uno degli sbocchi stradali ha modificato profondamente la viabilità della zona, obbligando tutti i veicoli a utilizzare un unico accesso sia in entrata che in uscita. Una condizione che provoca quotidianamente lunghe code, rallentamenti e un costante congestionamento del traffico.

A rendere ancora più complessa la situazione è la presenza, nelle immediate vicinanze, di una scuola, dell'ospedale e di numerosi uffici pubblici, poli che richiamano ogni giorno un intenso flusso di automobili. Una concentrazione di traffico che, secondo i residenti, crea notevoli difficoltà negli spostamenti e aumenta i rischi per la sicurezza di pedoni, studenti e mezzi di emergenza.

Per questo motivo i cittadini chiedono al Comune di intervenire con tempestività, adottando misure in grado di migliorare la mobilità dell'area. Tra le proposte avanzate figurano l'istituzione di parcheggi riservati ai residenti, il ripristino di una viabilità più funzionale attraverso nuove soluzioni per alleggerire il traffico e qualsiasi altro provvedimento utile a restituire ordine, sicurezza e decoro al quartiere.

«L'attuale situazione – sottolineano i firmatari della richiesta – è diventata il simbolo di traffico, degrado e disagi quotidiani, condizioni che non possono più essere tollerate da chi vive nella zona».

I residenti confidano ora in un rapido riscontro da parte dell'Amministrazione comunale, auspicando l'avvio di un confronto che porti in tempi brevi all'individuazione di interventi concreti per migliorare la qualità della vita e la sicurezza del quartiere.