Miasmi zona ASI, sopralluogo congiunta della Polizia municipale-Settore Ambiente Sollecitati ulteriori controlli Arpac

A seguito della nota pervenuta questa mattina a firma del presidente del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Benevento con cui si segnalava la presenza di un intenso e persistente odore molesto nei pressi dell’accesso della zona Z5 dell’agglomerato industriale, il vice sindaco Francesco De Pierro (che in questi giorni sostituisce il sindaco Mastella) ha prontamente attivato il dirigente facente funzione del Settore Ambiente affinché fosse messa in atto “ogni opportuna iniziativa nell’ambito delle prerogative di competenza comunale segnalando, nel caso, gli eventuali provvedimenti adottabili dall’Amministrazione”.

Quest’ultimo ha subito chiesto al comando di Polizia Municipale di effettuare un sopralluogo congiunto e urgente per verificare la presenza degli odori segnalati in modo da consentire all’Ente, ove si rendessero necessari, la valutazione dei provvedimenti da adottare. Gli agenti di Polizia Municipale hanno constatato effettivamente la persistenza di miasmi, fattore supportato da testimonianza dei residenti che hanno altresì segnalato l'intensificazione dei cattivi odori nelle prime ore del mattino.

Pertanto l’Arpac è stata sollecitata ad attivare con solerzia ulteriori accertamenti di competenza. Gli esiti del sopralluogo sono stati trasmessi, per le valutazioni ed eventuali provvedimenti di propria competenza, anche al Consorzio ASI, alla Regione Campania-Dipartimento Autorizzazioni ambientali e rifiuti, Provincia di Benevento-Servizio Tutela dell'Ambiente, Asl Benevento-Dipartimento di Prevenzione.