Mercato Serie B. Il Padova prende Pompetti, Bolsius ad Ascoli Il Verona punta Segre del Palermo in scadenza nel 2027: servono 1,2 milioni

La Sampdoria punta Verschaeren, classe 2001: il fantasista dall’Anderlecht, buona visione di gioco, trequartista ma anche mezzala, 7 presenze nella Nazionale maggiore, potrà servire a innescare le punte. Fredberg vuole convincere il belga a scendere di categoria. Abbonamenti, intanto sono arrivati a quota 17mila.

Il Padova su Pompetti: il Catanzaro incassa un'altra bella cifra

Il Padova ha raggiunto l’accordo con il Catanzaro per il trasferimento del centrocampista Marco Pompetti (700mila euro per il cartellino e contratto fino al 30 giugno 2029), dopo aver già ottenuto il sì del giocatore. Manca soltanto l’annuncio ufficiale per definire l'operazione. Filippo Pittarello appare sempre più orientato verso il Pisa. Nonostante l’attaccante sia stato impiegato nell’amichevole contro il Giugliano, trovando anche la via del gol, è ormai avviato sulla strada di Pisa (due milioni e mezzo la valutazione da parte della società calabrese). Per sostituire il centravanti, il Catanzaro valuta diversi profili: Di Nardo, Okoro, Pecorino e Abiuso.

Il Pisa da parte sua continua a lavorare anche per rinforzare la porta. Con la Juve Stabia esiste già un’intesa di massima per Alessandro Confente, mentre il club campano, in caso di cessione, valuta il ritorno di Vismara dall'Atalanta. Le vespe, inoltre, insistono per arrivare a Giuseppe Sibilli, ormai fuori dal progetto tecnico del Bari.

L'Ascoli prende l'ex giallorosso Don Bolsius

L’Ascoli (che ha perso Alagna, che ha subito la rottura del crociato contro la Lazio) ha invece ufficializzato l’arrivo dell’attaccante olandese Don José Henricus Bolsius, acquistato dal Perugia e legato ai marchigiani da un contratto biennale. Molti ricorderanno Bolsius nelle file del Benevento due stagioni or sono.

L’Empoli ha definito l’acquisto del centrocampista Lapo Deli dalla Fiorentina e conta di chiudere a breve anche per il giovane attaccante Gianmarco Angiolini, anch’egli proveniente dalla Fiorentina.

Il Verona su Jacopo Segre

Il Verona punta Jacopo Segre. Fra il centrocampista e il Palermo è calato il gelo per via del mancato rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2027, che in questo momento appare lontanissimo. Il Verona si è inserito e ha messo sul piatto una prima offerta di 750mila euro per il cartellino del giocatore. Il Palermo chiede però 1,2 milioni.

Intanto non si sblocca la situazione per Montipò. Il portiere ex Benevento è ormai fuori dai radar dell'Hellas che avrebbe trovato un accordo di cessione col Venezia: prestito. Formula che non piace al giocaotore che preferirebbe una cessione definitiva. Se la situazione non si sblocca, Montipò rischia di rimanere al palo.