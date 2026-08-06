Residenza universitaria: accordo tra Adisurc Campania e Conservatorio Nei prossimi giorni il bando per l'assegnazione dei posti letto destinati agli studenti

L’attivazione della residenza universitaria “Il Molino” entra nella fase conclusiva. Dopo la sottoscrizione dell’accordo tra Adisurc Campania e il Conservatorio statale di musica “Nicola Sala”, nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando che consentirà di avviare l’assegnazione dei posti letto destinati agli studenti. Un passaggio atteso da tempo, destinato a rafforzare i servizi per il diritto allo studio e ad ampliare l’offerta di accoglienza per gli universitari e gli iscritti all’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica presenti nel capoluogo sannita. Ad annunciarlo è il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, che sottolinea il valore strategico dell’iniziativa per Benevento e per il territorio. “L’accordo tra Adisurc Campania e il Conservatorio Nicola Sala per l’attivazione della residenza universitaria Il Molino rappresenta un risultato di grande rilievo per Benevento, per il diritto allo studio e per il futuro dei nostri giovani. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando, un passaggio atteso che consentirà di avviare concretamente un servizio fondamentale per gli studenti. Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento al presidente di Adisurc, Emilio Di Marzio e a tutti gli uffici dell’azienda, al presidente del Conservatorio Nicola Sala, Nazzareno Orlando, al direttore Giuseppe Ilario, all’intero Consiglio di amministrazione e agli uffici amministrativi per la professionalità, l’impegno e la piena disponibilità dimostrati nel raggiungimento di questo importante obiettivo. Fin dal primo momento ho seguito con attenzione questa vicenda, promuovendo un costante confronto istituzionale per contribuire a sbloccare un iter particolarmente importante per il nostro territorio. Oggi possiamo guardare con fiducia al completamento di un percorso che rafforza l’offerta universitaria e dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, rendendo Benevento sempre più attrattiva per gli studenti. La residenza Il Molino non è soltanto una struttura ricettiva, ma un investimento strategico sul futuro della città e del Sannio. Significa offrire maggiori opportunità agli studenti fuori sede, sostenere il diritto allo studio e favorire la crescita culturale, sociale ed economica del territorio. L’auspicio è che gli ultimi adempimenti vengano completati con la massima rapidità, così da rispettare il cronoprogramma previsto e consentire l’apertura della residenza nei tempi stabiliti. Continuerò a seguire con determinazione ogni fase dell’iter, affinché questo importante risultato possa tradursi, al più presto, in un’opportunità concreta per gli studenti e per l’intera comunità sannita”.