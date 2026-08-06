Noi di Centro: "Fiducia in Vessichelli, convinti possa dimostrare estraneità" La nota congiunta sul caso che riguarda il sindaco di Paduli

"La notizia di una ipotesi, risalente al 2019, a carico del Sindaco di Paduli e presidente del Consorzio ASI Domenico Vessichelli non scalfisce la fiducia e la stima politica umana che le donne e gli uomini di Noi di Centro nutrono nei confronti dell'uomo e dell'amministratore. La comunità politica di Noi di Centro, a partire dal segretario nazionale Clemente Mastella, gli tributa massima vicinanza", lo scrivono in una nota congiunta i coordinamenti regionale e provinciale di Noi di Centro. "Abbiamo rispetto massimo e altrettanta fiducia nell'operato della Magistratura, crediamo nel garantismo e nella presunzione di innocenza come cardini costituzionali, siamo convinti e auspichiamo che Domenico Vessichelli possa dimostrare la totale estraneità ai fatti", concludono i coordinamenti regionale e provinciale del partito mastelliano.