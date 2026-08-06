Mastella all'Usapp: "Il Governo rafforzi l'organico della Polizia Penitenziaria" "I disordini presso il carcere di Benevento desta sentimenti di angoscia"

"La notizia dei gravi disordini presso la Casa circondariale di Benevento desta in me sentimenti di angoscia. D'altronde la mia esperienza di Guardasigilli ha impresso nella mia coscienza, di cattolico e di uomo delle istituzioni, la delicatezza dell'equilibrio tra la tutela di un ordine necessario a garantire la funzione rieducativa della pena e la salvaguardia di condizioni di civiltà che non ledano, mai, la dignità delle detenute e dei detenuti".

A riferirlo è stato il sindaco di Benevento Clemente Mastella all'Usapp, con il primo cittadino che ha poi proseguito: "Il problema del sovraffollamento è certificato dai report statistici dell'associazione Antigone e in Campania del Garante. Cionondimeno condivido integralmente le necessità di rafforzamento degli organici della Polizia Penitenziaria, che è pilastro del sistema carcerario, grazie al sacrificio di tanti encomiabili agenti. Il Governo non può esimersi da questo dovere morale e civile: l'istanza dell'Unione sindacati di Polizia Penitenziaria è un grido d'aiuto che non può restare inascoltato".