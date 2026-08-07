Parchetto di via Aldo Moro: abbandono e degrado La denuncia dei residenti

Denunciano una situazione di totale incuria e pericolo in cui versa il parchetto pubblico di via Aldo Moro a Benevento. I residenti della zona rilevano che l'area è teatro di un degrado ormai non più tollerabile.

Tra le principali problematiche evidenziano: Pericoli per l'incolumità: I percorsi pedonali sono in condizioni disastrose, con lastre di cemento spaccate e pericolosamente rialzate che creano dislivelli, veri e propri trabocchetti per i passanti. A questo si aggiungono rami di alberi troppo bassi che ostacolano il transito e costringono a continui slalom.

Fontanella chiusa: L'unica fontanella presente nel parco è stata inspiegabilmente chiusa. In un periodo caratterizzato da temperature torride, privare i cittadini di un servizio essenziale come l'acqua è una scelta incomprensibile e gravosa.

Igiene e decoro: Il parco versa in uno stato di abbandono totale, con rifiuti sparsi ovunque, cumuli di rami e foglie secche lasciati a terra e la presenza costante di deiezioni canine, che rendono l'area impraticabile per i bambini e le famiglie che vorrebbero frequentarla.

È inaccettabile che uno spazio destinato alla cittadinanza sia ridotto in condizioni che ne compromettono non solo il decoro, ma la stessa sicurezza fisica di chiunque vi si avventuri".