Pietrelcina nella rete delle Città dell’Olio, Errico: risultato importante “Un riconoscimento che rafforza identità, agricoltura e sviluppo del territorio”

“L’ingresso di Pietrelcina nell’Associazione nazionale Città dell’Olio rappresenta un risultato importante per il Sannio e per l’intera Campania. È un riconoscimento che valorizza una comunità conosciuta nel mondo per la figura di San Pio, ma che custodisce anche una straordinaria tradizione agricola e olivicola, parte integrante della sua storia e della sua identità”. Lo dichiara il consigliere regionale Fernando Errico, commentando l’adesione del Comune di Pietrelcina alla rete nazionale delle Città dell’Olio. “Con questo ingresso- prosegue Errico- il Sannio raggiunge quota 8 Comuni aderenti all’Associazione, confermando un percorso di crescita che punta sulla valorizzazione delle produzioni di qualità e delle eccellenze territoriali. L’olivo non è soltanto una coltura agricola: è un simbolo della nostra cultura, del nostro paesaggio e del lavoro delle generazioni che hanno modellato il territorio con impegno e sacrificio”. Per il consigliere regionale, l’adesione rappresenta anche un’importante opportunità di sviluppo economico e turistico. “Entrare nella rete delle Città dell’Olio significa poter accedere a iniziative, progetti e percorsi di promozione capaci di sostenere i produttori locali, valorizzare l’olio extravergine di oliva e rafforzare il legame tra agricoltura, turismo sostenibile e tutela del patrimonio ambientale. È una scelta strategica che può generare nuove opportunità per le imprese agricole e per l’intero comparto agroalimentare sannita”. “Pietrelcina- aggiunge Errico- possiede un patrimonio unico, dove spiritualità, tradizioni, cultura e paesaggio si intrecciano in modo naturale. Gli oliveti che caratterizzano le campagne del paese rappresentano da secoli un elemento distintivo del territorio e raccontano il profondo rapporto tra la comunità e la terra. Valorizzare questo patrimonio significa investire nel futuro, preservando al tempo stesso le nostre radici”. “Mi congratulo con l’amministrazione comunale per il traguardo raggiunto e con quanti hanno lavorato affinché questo percorso si concretizzasse. Sono certo che l’ingresso nella rete delle Città dell’Olio contribuirà a rendere Pietrelcina ancora più attrattiva, promuovendo un modello di sviluppo fondato sulla qualità, sulla sostenibilità e sulla valorizzazione delle identità locali”, conclude il consigliere regionale Fernando Errico.