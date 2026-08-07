Lavori in via Torre della Catena: divieto di sosta Fino al 14 agosto nel tratto compreso tra l'incrocio con via Munanzio Planco e viale dell'Università

A partire dalla serata di oggi, venerdì 7 agosto, via Torre della Catena, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Munanzio Planco e l'incrocio con viale dell'Università, sarà interessata dai lavori per il ripristino del manto stradale che, nei mesi scorsi, è stato oggetto di attività di scavo funzionali al potenziamento della rete elettrica.



L'intervento sarà effettuato prevalentemente nelle ore notturne, con conclusione prevista entro le prime ore di venerdì 14 agosto.



Pertanto, al fine di consentirne l'esecuzione, negli specifici tratti di volta in volta interessati dall'avanzare dei lavori, vigeranno su ambo i lati della carreggiata temporanei divieti di sosta e fermata, con valenza anche nei confronti dei titolari di permesso parcheggio residenti, per il solo tempo strettamente necessario.



Infine, laddove se ne presenti la necessità, sarà contestualmente attuato il senso unico alternato mediante movieri o impianti semaforici mobili.