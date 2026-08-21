A Benevento attiva la raccolta beni per la popolazione sfollata di Pozzuoli Emergenza Bradisismo. Ecco dove e cosa donare

Di fronte alla situazione di emergenza che sta interessando la popolazione sfollata di Pozzuoli, la cittadinanza di Benevento è invitata a mobilitarsi per un'iniziativa di solidarietà concreta.

A partire da oggi, venerdì 21 agosto 2026, prenderà il via una raccolta straordinaria di beni di prima necessità promossa dalle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile "Associazione Volontari Italiani", "SIPEM SoS Campania" e dal "Gruppo Comunale di Pontelandolfo" presso la sede della Protezione Civile Benevento, sita in via Santa Colomba, 143.

Di cosa c'è più bisogno

- Un segno di vicinanza e dignità: Abbigliamento rigorosamente NUOVO per neonati, bambini, donne e uomini (varie taglie).

- Cura e igiene quotidiana: Prodotti per l'igiene personale e pannolini di ogni misura per i più piccoli.

- Sostegno alimentare: Generi alimentari a lunga conservazione per le famiglie.

- Un pensiero per gli amici a quattro zampe: Cibo dedicato a cani e gatti, perché in un'emergenza nessuno deve essere dimenticato.

Quando donare

Il centro di raccolta in via Santa Colomba 143 aprirà le porte nei giorni di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 agosto, nei seguenti orari:

- Mattina: dalle ore 10:00 alle ore 12:00

- Pomeriggio: dalle ore 17:00 alle ore 19:00

Si ricorda che, per garantire standard adeguati di igiene e praticità nella gestione degli aiuti, saranno accettati esclusivamente abiti nuovi.

Tutti i beni raccolti saranno conferiti dalle stesse Organizzazioni presso il centri di raccolta allestito della Protezione Civile Regione Campania presso il Palatrincone di Pozzuoli.

In momenti come questo, la generosità e il calore della nostra terra sanno fare la differenza. Dimostriamo ancora una volta che la solidarietà non è solo una parola, ma un'azione concreta.