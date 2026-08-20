Benevento: abbonamenti e biglietti, lo sprint del venerdì Sabato sera si prevede già un buon numero di tifosi sugli spalti del Vigorito

104 tessere sottoscritte nel penultimo giorno della campagna abbonamenti per raggiungere quota 4.615. Manca solo un giorno per fidelizzarsi per tutta la stagione, c'è ancora il tempo per raggiungere una quota migliore. Nel frattempo è in pieno fermento la vendita dei biglietti: quelli col Modena finora sono 1.189, non certo pochi. Frazionati sono 1010 dei tifosi giallorossi e 179 quelli provenienti da Modena.

Facciamo dunque due calcoli che sono ancora un dato provvisorio: tra abbonati e possessori di biglietti sugli spalti hanno già sicuro il loro posto 5.804 persone. La speranza è che tra tagliandi e nuovi abbonamenti il venerdì di vigilia di Benevento-Modena sia foriero di tante nuove sottoscrizioni. Il numero che ne verrà fuori potrebbe essere decisamente confortante. Non resta che aspettare quest'ultimo giorno di abbonamenti che andrà di pari passo con i biglietti per rendere indimenticabile questo ritorno della strega nel campionato di serie B.