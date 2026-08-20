Cammino di San Bartolomeo, il 23 agosto limitazioni alla circolazione e sosta Le zone interessate per la processione a Benevento

Nella serata di Domenica 23 Agosto, alle ore 22:00, dalla Basilica Maria SS. delle Grazie muoverà la solenne processione 'Il Cammino di San Bartolomeo' che attraverserà Viale San Lorenzo, Corso Dante e l'Area Pedonale di Corso Garibaldi per raggiungere la Basilica di San Bartolomeo in Piazza Federico Torre.

Per l'occasione la circolazione veicolare lungo Viale San Lorenzo, Corso Dante e il tratto aperto al transito veicolare di Corso Garibaldi, nonchè sulle adiacenti aree di Via Agilulfo, Via Nuova Calore, Corso Vittorio Emanuele (altezza incrocio Via Pasquali) e Piazza Orsini (a partire dalla Fontana della Catene) sarà oggetto di sospensione con attuazione graduale e progressiva a partire dalle ore 21:30 per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo. Nelle suddette aree, ovvero Viale San Lorenzo, Corso Dante e Corso Garibaldi (nel tratto da incrocio Via Nuova Calore ad incrocio Via Carlo Torre), a partire dalle ore 16:00 di Domenica 23 Agosto fino a cessate esigenze vigerà anche il divieto di sosta che per l'occasione è stato previsto anche in Via De Blasio negli spazi adiacenti la Basilica di San Bartolomeo, con valenza in questo caso anche per l'intera giornata di Lunedì 24 Agosto ed anche per i titolari di Autorizzazione Ztl Annunziata.

