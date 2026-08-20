San Giorgio La Molara: un milione per messa in sicurezza località Crocella

Prevenire fenomeni di dissesto e garantire una maggiore sicurezza del territorio e della viabilità

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San Giorgio La Molara.  

Il Comune di San Giorgio La Molara ha ottenuto un finanziamento di 1.000.000 di euro destinato alla realizzazione dei lavori di sistemazione idrogeologica e di messa in sicurezza dell'area situata in località Crocella - via Crocella, nell'ambito del decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il contributo rientra tra gli interventi previsti per la tutela del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico.

L'intervento consentirà di programmare opere finalizzate alla riduzione delle criticità presenti nell'area, con l'obiettivo di prevenire fenomeni di dissesto e di garantire una maggiore sicurezza del territorio e della viabilità.

La tutela del territorio rappresenta una priorità per l'Amministrazione comunale, soprattutto in un contesto come quello delle aree interne, particolarmente esposte ai rischi legati all'instabilità del suolo e agli eventi atmosferici sempre più frequenti e intensi.

L'ottenimento di questo importante finanziamento consentirà di realizzare un intervento strategico per la comunità, attraverso opere capaci di migliorare la sicurezza e di preservare il patrimonio ambientale e infrastrutturale del territorio.

Con questo ulteriore risultato, l'Amministrazione comunale prosegue il proprio impegno nella programmazione e nell'intercettazione di risorse destinate alla realizzazione di opere pubbliche, con l'obiettivo di garantire interventi concreti e duraturi a beneficio della collettività.

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