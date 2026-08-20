Come sarà il primo Benevento di Floro Flores in serie B? Il modulo non cambia, ma si terrà conto dei tanti assenti e di qualche acciaccato come Kouan

Come sarà il primo Benevento di Floro Flores in serie B? Dopo un precampionato che ha lasciato tante luci, ma anche qualche ombra, il tecnico giallorosso ha in parte catechizzato solo qualche atteggiamento in fase difensiva. Le parole pronunciate nella scorsa conferenza stampa (oggi quella di presentazione si terrà alle 16,45 e non più a mezzogiorno) sono insindacabili: “Gli errori commessi non sono contemplati dalla nostra squadra, anzi non lo sono neanche per il calcio”. Così il mirino è andato dritto a esaminare gli errori in fase difensiva, molti commessi dai singoli, qualcuno di squadra. Quando si è al completo con tutti gli uomini d'attacco, si potrà anche pensare di rimediare a qualche errore e a qualche gol preso di troppo, ma con tante bocche da fuoco fiori gioco (Okereke, Tumminello, Verdi) bisogna ottimizzare ogni sforzo.

Floro non cambierà certo il disegno tattico: si riparte dal 4-2-3-1 e presi uno per uno sembra difficile che ci siano variazioni importanti nel vari reparti.

Fermo restando tra i pali Vannucchi, la linea difensiva dovrebbe ricominciare con una sola novità, Sernicola al posto di Pierozzi. Il resto della linea sembra standardizzato: al centro Scognamillo e Caldirola, a sinistra Beruatto.

Centrocampo con Maita e Prisco, geometrie collaudate, grande amalgama. I problemi di scelta arrivano nella linea dei trequartisti. A destra ci sarà ovviamente Lamesta, poi andiamo un po' a tentoni: ci sembra francamente difficile pensare che Floro non mandi subito in campo Cherubini. L'ex romanista sta bene fisicamente ma deve inserirsi nel contesto della squadra, un'operazione che non può avvenire in quattro giorni. Ma dopo averlo tanto aspettato, appare difficile che Floro ne faccia a meno. I dubbi ci sono anche per il trequartista centrale. Chiunque sia il prescelto è senz'altro molto lontano dalle caratteristiche di Tumminello, da quelle di Verdi e pure eventualmente di Okereke. Talia parte avvantaggiato per aver giocato anche le scorse partite in quella posizione, non sempre convincendo. Ma l'alternativa quale può essere? Kouan è uscito prima dal campo nella seduta a porte aperte di mercoledì per un “trauma contusivo sul tendine di Achille”. Anche oggi ha fatto differenziato e lo staff medico lo sta valutando attentamente. Rimarrebbe Siatounis, che Floro ha già escluso che possa utilizzare da trequartista. Come dire che tutte le tracce portano di nuovo a Talia, con la speranza che trovi una giornata convincente come fece in amichevole contro il Frosinone.

Davanti, sarebbe anche inutile ribadirlo, c'è Salvemini, che è in ottime condizioni e che può dare un grande contributo alla fase realizzativa della strega.