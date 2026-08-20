Abbonamenti, non ci sarà alcuna proroga: si chiude domani alle 23,59

La notizia si era sparsa a macchia d'olio, così come accade spesso sui social e su Facebook in particolare. Ma non era vera. Il Benevento non riaprirà i termini della campagna abbonamenti che si concluderà improrogabilmente alle 23,59 di domani venerdì 21 agosto. Vale a dire il giorno prima dell'inizio del campionato di serie B che vedrà scendere in campo il Benevento contro il Modena (ore 21). C'è dunque ancora un giorno di tempo da parte degli ultimi ritardatari per arrotondare il saldo degli abbonamenti sottoscritti che ieri avevano superato le 4.500 unità.
Il propagarsi della notizia ha spinto la società giallorossa a fare un comunicato sul suo sito ufficiale per una doverosa precisazione. “Si ricorda – c'è sceitto – che oltre a tale termine (23,59 di venerdì 21) non è previsto alcun prolungamento della Campagna Abbonamenti denominata “E tu, vuoi essere il nostro dodicesimo?”.