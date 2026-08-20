Viale Principe di Napoli: perde controllo scooter e cade, ferito un giovane FOTO Malcapitato trasportato in ospedale. Incidente in corrispondenza di due voragini di fronte stazione

È letteralmente volato dallo scooter e per fortuna si sarebbe aggrappato ad un palo della segnaletica verticale per non finire ancora più rovinosamente a terra, dinanzi alla recinzione del cantiere della nuova stazione ferroviaria di Benevento. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi alla fine del viale Principe di Napoli, a ridosso di piazza Colonna, dove un giovane di Benevento ha perso il controllo dello scooter ed è finito sull'asfalto.

L'incidente in corrispondenza della stazione, in un tratto di asfalto dove sono presenti anche alcune voragini che si sono create intorno ai tombini proprio dinanzi alla farmacia. Saranno ora le indagini e i rilievi degli agenti della Polizia Municipale a dover chiarire se il sinistro sia stato provocato dal manto stradale dissestato o da altri fattori.

Quando è scattato l'allarme, sul posto l'ambulanza del 118 che ha trasferito in ospedale il malcapitato.