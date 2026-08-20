In due su uno scooter con patente revocata e senza casco: denuncia e sequestro

Gli agenti della polizia municipale di Benevento hanno fermato nella zona del Duomo due persone in sella ad uno scooter notati perchè entrambi senza casco. Durante i controlli è emerso che l'uomo alla guida, originario della provincia di Napoli, aveva la patente revocata e per questo è stato denunciato. Per lui inoltre multa e sequestro del ciclomotore.
Polizia municipale impegnata in queste ore anche per una serie di controlli sul traffico lungo la Statale 90 bis che da Benevento conduce a Paduli e purtroppo, negli ultimi tempi, spesso teatro di gravissimi incidenti stradali.