In due su uno scooter con patente revocata e senza casco: denuncia e sequestro Fermati in città. Controlli della polizia municipale anche lungo la Statale 90 bis

Gli agenti della polizia municipale di Benevento hanno fermato nella zona del Duomo due persone in sella ad uno scooter notati perchè entrambi senza casco. Durante i controlli è emerso che l'uomo alla guida, originario della provincia di Napoli, aveva la patente revocata e per questo è stato denunciato. Per lui inoltre multa e sequestro del ciclomotore.

Polizia municipale impegnata in queste ore anche per una serie di controlli sul traffico lungo la Statale 90 bis che da Benevento conduce a Paduli e purtroppo, negli ultimi tempi, spesso teatro di gravissimi incidenti stradali.