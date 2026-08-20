Gli scippano una catenina d'oro, un 66enne cade e si ferisce ad una mano Benevento. E' accaduto in piazza Colonna, i carabinieri fermano due persone per accertamenti

Lo hanno scippato, lui è caduto e si è ferito ad una mano e ad un braccio. E' accaduto in piazza Colonna, dinanzi alla stazione ferroviaria, dove, secondo una prima ricostruzione, un 66enne d Benevento è finito nel mirino di un balordo che è riuscito a strappargli la catenina d'oro con crocifisso che aveva al collo.

Il malcapitato ha provato a reagire, è caduto sull'asfalto. L'autore del gesto è poi scappato, forse in compagnia di qualcuno. Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia, che poco dopo hanno fermato in piazza Bissolati due giovani, la cui posizione è ora al vaglio.

Un intervento, quello dei militari, che non è ovviamente passato inosservato, richiamando inevitabilmente la curiosità di tanti cittadini che si sono fermati per capire cosa fosse capitato. Il 66enne ha ricevuto le cure del caso all'ospedale Fatebenefratelli: per lui, per fortuna, nulla di grave.