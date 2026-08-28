Benevento: da lunedì 31 attivo servizio per abbonamenti digitali Air Presso la sede aziendale di via Santa Colomba sarà possibile sottoscrivere e rinnovare abbonamenti

AIR Campania amplia i servizi dedicati agli utenti del trasporto pubblico a Benevento. Con l’implementazione a pieno regime del Sistema di Vendita Regionale, da lunedì 31 agosto, presso la sede aziendale di via Santa Colomba 139, sarà possibile sottoscrivere e rinnovare gli abbonamenti digitali su Smart Card, sia per i servizi urbani sia per quelli extraurbani.

Il servizio sarà disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 15.30. Restano inoltre operativi gli altri uffici “prodotti del traffico” e gli info point aziendali.

AIR Campania, che dallo scorso 1° agosto gestisce i servizi di trasporto pubblico anche nella città di Benevento, prosegue nel percorso di potenziamento dei servizi rivolti all’utenza, con l’obiettivo di rendere sempre più semplice e immediato l’accesso al trasporto pubblico.