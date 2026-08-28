Riunione Pnrr: tecnici confermano stato attuazione superiore a media nazionale Alla luce delle imminenti scadenze imposte dal calendario stilato dalle istituzioni comunitarie

Il sindaco Clemente Mastella ha presieduto stamane una riunione, a Palazzo Mosti, sullo stato d'attuazione del Pnrr, anche alla luce delle imminenti scadenze imposte dal calendario stilato dalle istituzioni comunitarie. Hanno partecipato il vicesindaco delegato al coordinamento del Pnrr Francesco De Pierro, l'assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello, il dirigente ai Lavori pubblici e tecnici e rappresentanti delle imprese di alcuni lavori rientranti nel Piano. E' stato confermato che il Comune di Benevento ha una percentuale di messa a terra e realizzazione dei progetti largamente superiore alle medie regionale e nazionale, nonostante la mole di finanziamenti sia stata la più elevata in Italia in rapporto al numero degli abitanti. La percentuale totale di realizzazione e risorse spese supera il 70 per cento. Sui tre progetti di maggiore complessità tecnica, la demolizione e ricostruzione delle scuole Torre-Sala, la demolizione e ricostruzione della scuola Bosco Lucarelli e la riqualificazione dell'ex Malies con annessa costruzioni di alloggi nell'area ex Orsoline, è stato confermata una conclusione dei lavori pari a 2 terzi del totale e c'è fiducia di completare agevolmente l'ultimo scorcio progettuale, previa autorizzazione ministeriale.