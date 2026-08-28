Campionato & mercato, ultime ore a braccetto In tante sono già in cerca di riscatto: nessuno vuole spagliare due volte di seguito

Da una parte il campionato che avanza, dall'altra il mercato che vive le ultime emozioni. Per tanti giocatori è un momento psicologico difficile, non è mai semplice trovare la giusta concentrazione con tante voci di possibili trattative in corso.

Ma si va in campo e da professionisti bisognerà dimenticare ogni cosa e concentrarsi sul campo di gioco. Stasera alle 20,30 il Modena fresco vincitore della sfida del Vigorito contro il Benevento si mette alla prova contro una grande del campionato, la Cremonese, che a sua volta è stata capace insieme alle tre retrocesse di perdere la prima sul campo del giovane Empoli. Perchè in questa serie B insidiosa e ricca di sorprese i grandi nomi possono non bastare. I griogiorossi comunque sono chiamati subito al riscatto e staremo a vedere se saranno capaci di cancellare subito Empoli.

... e tanto già lo so che gioco di sabato

Nel giorno dedicato alla cadetteria ci saranno ben cinque partite. Si inizia alle 19 con Sampdoria-Juve Stabia e Virtus Entella-Cesena. Alle 21 l'Ascoli rivelazione e con un Brunori in più attende la Carrarese per il debutto al Del Duca, mentre l'Avellino, fresco del colpo Cheddira, aspetta il pericoloso Vicenza. Ultima sfida il derby veneto tra Padova e Verona, che ha già grandi significati in termini di classifica.

E c'è anche chi "santifica" la domenica

Ancora due partite alle 19 e due alle 21. Si comincia con Arezzo-Palermo, Bucchi contro Inzaghi con Superpippo decisamente favorito. Poi c'è Mantova-Empoli, due delle sorprese della prima giornata. Alle 21 entra in campo il Benevento che riceve il Sudtirol dell'ex Possanzini, alla stessa ora c'è un Pisa-Catanzaro che è tutto un programma.

Una giornata intensa che vivrà confronti accesi e in cui il risultato avrà già un valore incredibile. Perchè partire bene è l'aspirazione di tutti e rimanere al palo dopo due giornate è una iattura che nessuno vorrebbe neanche prevedere.