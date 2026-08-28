Disdette visite Asl: Federconsumatori offre supporto Saranno attivati appositi sportelli dedicati all’assistenza

L’Asl di Benevento rinnova l’invito ai cittadini a comunicare tempestivamente l’eventuale impossibilità a presentarsi a una visita specialistica o a un esame diagnostico già prenotato.

Per facilitare le procedure ed evitare spese di addebito ai cittadini, la Federconsumatori offre un supporto diretto alla cittadinanza. Saranno attivati appositi sportelli dedicati all’assistenza e all’informazione, telefonando al numero 350 0195682, oltre al sostegno e all’invio delle comunicazioni relative alle prenotazioni, con i seguenti orari:

- Benevento: sportello attivo il giovedì, dalle 9.30 alle 12.30

- San Giorgio del Sannio: sportello attivo il mercoledì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Il servizio nasce con l’obiettivo di accompagnare i cittadini nelle procedure e favorire una gestione più efficiente delle prestazioni sanitarie programmate.

L’Asl di Benevento sottolinea, correttamente, l’importanza di segnalare per tempo l’impossibilità a presentarsi a una visita o a un esame. La tempestiva comunicazione consente infatti di rendere nuovamente disponibile il posto e di contribuire a ridurre i tempi di attesa, offrendo la possibilità ad altri cittadini di usufruire della prestazione.

Gli sportelli rappresentano quindi un ulteriore punto di riferimento per coloro che necessitano di assistenza nelle procedure di comunicazione e invio della disdetta o di altre informazioni legate alla propria prenotazione.

L’Asl di Benevento invita pertanto tutti i cittadini a utilizzare il servizio e a collaborare attivamente per una migliore organizzazione dell’offerta sanitaria e per un più efficace utilizzo delle risorse disponibili.