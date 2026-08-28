Premio "Imprese Stellari 2026" tra sfide e la magia di piazza Santa Sofia - FOTO I premiati. Tema di quest'anno: visione aperta e inclusiva legata al bacino del Mediterraneo

Non solo le imprese del Sannio ma tutte le realtà produttive d'Italia al centro del Premio Imprese Stellari 2026 organizzato da Confindustria Benevento che nella serata di ieri ha rappresentato uno dei principali eventi nell'ambito di Benevento Città Spettacolo.

Due novità che hanno premiato gli organizzatori per il successo della manifestazione che ha visto la partecipazione di centinaia di persone tra invitati e cittadini che hanno scelto di assistere all'evento degli industriali sanniti.

Per l'edizione 2026 del premio per la prima volta le candidature a livello nazionale, superando i confini territoriali per abbracciare una visione aperta e inclusiva legata al bacino del Mediterraneo e la location: la splendida piazza Santa Sofia.

“Abbiamo deciso di partecipare insieme alla città alla crescita del nostro Sannio. Imprese Stellari si inserisce per questo in 'Benevento città Spettacolo' per rimarcare la necessità di crescere insieme grazie a storia, cultura e all'intraprendenza degli imprenditori che hanno la capacità di produrre” ha spiegato Andra Esposito, presidente di Confindustria Benevento.

Quarta edizione di Imprese Stellari “sia una degna cornice a chi con le proprie attività ha saputo sviluppare il territorio” ha rimarcato il presidente del Benevento Calcio e già numero uno degli industriali sanniti, Oreste Vigorito che ha ritirato il premio “Brand Ambassador” assegnato alla Società giallorossa Per aver dato lustro al territorio con l’impegno costante nel mondo dello sport, distinguendosi per professionalità, etica e valorizzazione dei giovani.

Ed è proprio allo sviluppo e ai giovani che guarda il presidente Vigorito: “Le infrastrutture restano fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio. Non bisogna perdere quest'occasione arrivata anche grazie al Pnrr per creare lavoro e fare in modo che i giovani restino qui”.

Sul premio assegnato al Benevento Calcio il presidente Vogorito dal palco ha poi aggiunto: “Grazie a tutti. Solo sentendo le parole di Zollo (Alessio Zollo che ha ricordato le emozioni provate da piccolo grazie all'impegno del papà per il Benevento Calcio ndr) e pensando ad un futuro capisco il valore degli applausi. Non vanno solo a me ma a tutti voi, a chi viene allo Stadio a tifare, a stare in mezzo ad una comunità. Da parte mia, ho voluto regalare un sorriso, specialmente ai bambini che sono il mio e il vostro futuro. Non dobbiamo pensare solo alle occasioni. La vera capacità di un sannita è creare occasioni, opportunità per il territorio per tutti”.

Nel corso dell’evento condotto da Fabiola Cimminella, Gerardo Casucci, presidente della Commissione Imprese Stellari ha spiegato le ragioni del rinnovato format: riscoprire la vocazione storica di Benevento come antica crocevia del Mediterraneo e luogo di incontro tra culture, storie ed economie.

Una opportunità, come più volte richiamato dal Presidente di Confindustria Benevento Andrea Espoito per il rilancio delle aree interne e per i propri giovani.

Le Imprese Premiate e le Motivazioni:

La commissione di Imprese Stellari ha individuato cinque premi di categoria:

Categoria "Rotte Commerciali"

Azienda Premiata: E. MARINELLA S.r.l. (NA)

Motivazioni: Per l'indiscusso ruolo di Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, capace di tracciare nuove ed eccellenti rotte di interscambio commerciale e culturale. Un modello d'impresa iconico che esporta nel bacino del Mediterraneo e nel mondo i valori di eleganza, fiducia e qualità manifatturiera, valorizzando l'immagine economica dell'Italia a livello globale.”

Categoria "Med – Agri"

Azienda Premiata: FATTORIE GAROFALO S.p.A. (CE)

Motivazione: Per l'eccellenza e l'innovazione riconosciuta nel mondo come leader della filiera bufalina. Un esempio virtuoso di co-sviluppo agroalimentare capace di unire rispetto per il territorio, benessere animale e visione sostenibile nel bacino del Mediterraneo.

Categoria "Koinè"

Azienda Premiata: SCUOLA INTERNAZIONALE DEL SANNIO S.r.l. (BN)

Motivazione: “Per aver saputo trasformare l'identità mediterranea in una straordinaria matrice educativa e culturale di portata globale.”

Categoria "Med – Tech"

Azienda premiata: T.M.C. S.r.l. (Lamporecchio - PT)

Motivazione: “Per la visione strategica e l'eccellenza industriale dimostrate nel progetto di realizzazione del nuovo polo manifatturiero ad Annaba, in Algeria, capace di esportare know-how ad alto valore aggiunto.”

Categoria "Energia e Infrastrutture"

Azienda Premiata: PROGER S.p.A. (PE)

Motivazione: “Per l'eccellenza e la visione strategica dimostrate nel progetto Kom Ombo in Egitto a favore della cooperazione economica, industriale e umana di lungo termine tra le due sponde del Mediterraneo.”

Con quest'edizione, Imprese Stellari 2026 si conferma un punto di riferimento nazionale per la valorizzazione del tessuto imprenditoriale capace di guardare oltre i propri confini, riaffermando il ruolo guida di Benevento e del Mezzogiorno nelle dinamiche di sviluppo del Mediterraneo.

Premio Banco BPM, sponsor principale dell’evento

Azienda premiata: LA.I.F. S.r.l. (BN)

Motivazione: Per 60 anni di attività, un traguardo storico che testimonia solidità, continuità e costante capacità di evoluzione nel panorama industriale e manifatturiero.

Premi speciali:

Premio “Brand Ambassador”

Azienda premiata: BENEVENTO CALCIO S.r.L. (BN)

Motivazione: Per aver dato lustro al territorio con l’impegno costante nel mondo dello sport, distinguendosi per professionalità, etica e valorizzazione dei giovani.

Premio “Estella”

Azienda premiata: SECOND LIFE S.r.l. (BN)

Motivazione: Per la visione illuminata e l’impegno concreto nel promuovere un modello d'eccellenza di cooperazione internazionale fondato sull'Economia Circolare, sul trasferimento tecnologico e sulla tutela ambientale.

9 Premio “Aedes”

Azienda Premiata: CONSORZIO STABILE MEDIL S.c.ar.l. (BN)

Motivazione: Per aver costruito negli anni un modello industriale integrato che genera occupazione qualificata, innovazione, competenze e sviluppo per il territorio.

La serata si è conclusa con la consegna del Premio alla Carriera ad Andrea Sannio.