"Ho sentito rumore dei colpi, ho tremato per i miei figli che giravano in bici" Benevento. Colpi di pistola al parco De Mita, il racconto di una mamma

"E' stato terribile, ho avuto paura per i miei bambini...". La voce ancora ansimante, è una mamma a raccontare ciò che ha provato questa sera all'interno del parco De Mita (vedi altro servizio). "Ero seduta con altri genitori, stavamo trascorrendo una serata tranquilla, c'erano decine e decine di persone nell'area.", dice. Una pausa, poi riprende. "Ho deciso di alzarmi per controllare dove fossero i miei due figli che, al pari di altri piccoli, se ne stavano andando in giro in bici senza alcun problema".

Tutto è accaduto all'improvviso: "Ho sentito il rumore di due-tre scoppi, dei colpi di pistola, all'inizio ho pensato che avessero fatto esplodere dei botti, poi ho visto alzarsi del fumo all'altezza del bancone della birreria -caffetteria, e mi sono accorto che le ragazze che erano dietro il banco cercavano di mettersi al riparo...". Facile immaginare la concitazione dei secondi successivi, le urla ed il fuggi - fuggi di coloro che in quei momenti si trovavano da quelle parti. "Ho tremato pensando ai miei bambini, per fortuna sono riuscita subito a rintracciarli. E' stata un'esprienza terribile", conclude.