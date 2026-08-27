San Bartolomeo in Galdo si prepara al "Festival Rocky Marciano 2026" Un ponte tra sport, cultura e memoria nel paese che ha dato i natali alla madre del campione

Sulla scia dell’entusiasmo e del grande riscontro di pubblico registrato per il concerto di Fred De Palma, la comunità di San Bartolomeo in Galdo si appresta a vivere uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi della stagione estiva: il Festival Rocky Marciano 2026, in programma i prossimi 29 e 30 agosto.

La cittadina fortorina vanta un legame indissolubile e profondo con la leggenda indiscussa della boxe mondiale: San Bartolomeo in Galdo è infatti il paese d'origine di Pasqualina Picciuto, madre dell'indimenticato ed imbattuto campione dei pesi massimi.

L'evento, promosso dall'Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Carmine Agostinelli, vedrà la partecipazione e la sinergia strategica della comunità gemellata di Ripa Teatina, del giornalista Dario Ricci in qualità di Direttore Artistico e della casa editrice LAB DFG .

La manifestazione prenderà il via sabato mattina alle ore 10:30 presso il Bosco Montauro con l'escursione guidata “Alla scoperta del territorio di Mamma Pasqualina”, un'occasione unica per riscoprire il patrimonio naturalistico e storico.

Nel pomeriggio, alle ore 18:30 in Via P. Circelli (nei pressi del monumento dedicato a Rocky Marciano), lo sport giocato sarà assoluto protagonista: la squadra giovanile delle Fiamme Oro offrirà un'emozionante dimostrazione di boxe su ring sotto la guida del Campione Olimpico Roberto Cammarelle. Dalle ore 20:30, la Villa Comunale ospiterà il Gran Galà del Premio Rocky Marciano 2026 (con area Food & Drink attiva per tutta la serata a cura di “Le Nouveau Bistrot”). La serata si aprirà nel segno dell'intrattenimento con "TUTTO COLPA MIA", sketch comico proposto da Gianpietro Ianneo, estratto dal suo ultimo spettacolo.

A seguire, lo spazio istituzionale e culturale vedrà alternarsi dibattiti di ampio respiro: "Da Coppi a Pogacar": panel condotto da Dario Ricci interamente dedicato alla storia e all'evoluzione del ciclismo. "I Miti dello Sport abbracciano il Mediterraneo": intervento a cura del giornalista dell'Europarlamento Fabio Benvenuti e dell'Editore della LAB DFG Giovanni Di Giorgi. Nel corso del panel si terrà la solenne firma del protocollo d’intesa “OLYMPIA IN COMUNE”, un accordo internazionale gestito e condiviso dai Sindaci di San Bartolomeo in Galdo, Ripa Teatina, Gaeta e Policoro con la Città di Olimpia Antica. "Da Marciano alle Olimpiadi": un viaggio ideale nei valori del pugilato con il "Gigante Buono" del ring, Roberto Cammarelle.

Il momento clou della serata sarà rappresentato dalla premiazione del Concorso Letterario "Storie di Sport – Scuole" (promosso tra gli istituti di San Bartolomeo e Ripa Teatina) e dalla consegna dei prestigiosi riconoscimenti: PREMIO ALLE RADICI: Donato Agostinelli, Errico Pizzi, Vincenzo Sangregorio e Salvatore Sgambato. PREMIO ALLE RADICI CONDIVISE: Al Sindaco Roberto Luciani ed alla Comunità di Ripa Teatina. PREMIO ALLA CULTURA SPORTIVA: Giovanni Di Giorgi. PREMIO GIOVANI PROMESSE DELLO SPORT: Tommaso La Vecchia. PREMIO ALLA MEMORIA: Padre Antonio Bevilacqua. PREMIO ALLA MEMORIA: Dott. Domenico Fusco. PREMIO "SPIRITO DI SQUADRA E VALORI SPORTIVI": ASD SBiG Volley.

I due riconoscimenti di massima caratura della presente edizione andranno a figure di spicco dello sport nazionale: PREMIO D’ONORE ad ORESTE VIGORITO E AL BENEVENTO CALCIO: Assegnato all'imprenditore e Presidente del club giallorosso per lo straordinario lustro e l'onore conferiti all'intero Sannio attraverso un'epopea calcistica e sociale di altissimo profilo. PREMIO AL CAMPIONE a ROBERTO CAMMARELLE: Attribuito alla leggenda del pugilato italiano, Oro a Pechino 2008 e atleta azzurro più medagliato di sempre ai Giochi Olimpici nei pesi supermassimi, per la sua carriera leggendaria e l'esemplare condotta etica.

La serata di sabato si concluderà a partire dalle ore 23:30 con “La Notte di Rocky”, trasformando la Villa Comunale in una discoteca all'aperto condotta dalla musica di MISTRAL in tour.

La giornata di domenica si aprirà all'insegna del ciclismo e dell'esplorazione territoriale a cura della ASD Bikefortore: al mattino con l’ Escursione guidata in Mountain Bike al Sito Archeologico di Castelmagno, proseguirà nel pomeriggio con “BIMBINBICI – Tra i vicoli di SBIG”, radono ciclistico dedicato ai più piccoli per le vie del centro.

Il sipario sul Festival Rocky Marciano 2026 calerà ufficialmente alle ore 19:00 presso il Teatro Comunale, con la messa in scena dello spettacolo teatrale “UN BEBÈ PER AMICO”, scritto, diretto e interpretato da Gianpietro Ianneo, con ingresso gratuito.

L'Amministrazione Comunale invita la cittadinanza, i visitatori e tutti gli appassionati a partecipare numerosi a questa due giorni di festa, sport e memoria collettiva.