Il sindaco Mastella ha visitato la mostra dei pupi artigianali a Palazzo Paolo V L'allestimento dell'artista Antonio Tizzanino

Il sindaco Clemente Mastella, accompagnato dall'assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini e dal consigliere comunale Antonio Capuano, ha visitato la mostra permanente della collezione di pupi artigianali dell’artista Antonio Tizzanino nella sede istituzionale di corso Garibaldi, a Palazzo Paolo V.

La collezione dei pupi di Tizzanino era stata inizialmente esposta nel Piccolo Teatro Libertà grazie a un comodato d’uso gratuito triennale stipulato nel 2021. Con l’avvio del nuovo percorso di co-progettazione per la valorizzazione del Teatro – affidato, lo scorso marzo, all’Associazione BEN-ART Residenze Artistiche ETS – si è resa necessaria la liberazione degli spazi, comportando di fatto la scadenza del precedente accordo e la previsione di restituzione delle opere agli eredi dell’artista.

L’Amministrazione ha però deciso di preservare e rendere pienamente fruibile il valore culturale della collezione proponendo alla famiglia Tizzanino una nuova collocazione, più ampia e prestigiosa: la storica sede di Palazzo Paolo V. Gli eredi, con nota ufficiale, hanno confermato la loro disponibilità a siglare un nuovo comodato gratuito, permettendo così la realizzazione di una mostra permanente e totalmente gratuita. La scelta si inserisce nella più ampia strategia culturale del Comune di Benevento, riconosciuto “Città che legge 2024-2026”, che mira a rafforzare il tessuto culturale locale e a valorizzare i linguaggi artistici tradizionali. Il teatro di figura, storicamente radicato nel territorio, diventa così strumento di crescita, conoscenza e identità.

