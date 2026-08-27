San Giorgio La Molara, riqualificata la segnaletica stradale

Inaugurata anche la nuova toponomastica comunale

san giorgio la molara riqualificata la segnaletica stradale
San Giorgio La Molara.  

Il Comune di San Giorgio La Molara prosegue il percorso di manutenzione e riqualificazione della viabilità comunale con un intervento dedicato al rifacimento e alla riqualificazione della segnaletica stradale, accompagnato dal progetto di nuova toponomastica comunale, con l'obiettivo di rendere il territorio più ordinato, sicuro e facilmente riconoscibile. L'intervento sulla segnaletica ha riguardato il rinnovo e il ripristino delle indicazioni stradali, migliorandone la visibilità e la leggibilità e contribuendo così a una maggiore sicurezza per automobilisti, pedoni e cittadini. Un'azione concreta che si inserisce nel più ampio programma di manutenzione delle infrastrutture e della viabilità comunale. Accanto alla segnaletica stradale, particolare attenzione è stata dedicata alla nuova toponomastica, che sarà ufficialmente inaugurata sabato 29 agosto 2026 alle ore 18:00 presso la Casa dell'Acqua di Via Airella. Il progetto rappresenta un importante intervento di valorizzazione della storia e dell'identità della comunità, attraverso una nuova organizzazione e riconoscibilità dei luoghi e delle strade del territorio. La riqualificazione della segnaletica e la nuova toponomastica si inseriscono quindi in un unico percorso volto a migliorare la funzionalità della viabilità e, allo stesso tempo, valorizzare l'identità del territorio, rendendo gli spazi pubblici più ordinati, leggibili e rappresentativi della storia di San Giorgio La Molara. L'Amministrazione Comunale conferma così l'impegno nella cura del territorio attraverso interventi concreti che uniscono sicurezza, decoro, funzionalità e valorizzazione del patrimonio storico e culturale della comunità.

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