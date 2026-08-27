San Giorgio La Molara, riqualificata la segnaletica stradale Inaugurata anche la nuova toponomastica comunale

Il Comune di San Giorgio La Molara prosegue il percorso di manutenzione e riqualificazione della viabilità comunale con un intervento dedicato al rifacimento e alla riqualificazione della segnaletica stradale, accompagnato dal progetto di nuova toponomastica comunale, con l'obiettivo di rendere il territorio più ordinato, sicuro e facilmente riconoscibile. L'intervento sulla segnaletica ha riguardato il rinnovo e il ripristino delle indicazioni stradali, migliorandone la visibilità e la leggibilità e contribuendo così a una maggiore sicurezza per automobilisti, pedoni e cittadini. Un'azione concreta che si inserisce nel più ampio programma di manutenzione delle infrastrutture e della viabilità comunale. Accanto alla segnaletica stradale, particolare attenzione è stata dedicata alla nuova toponomastica, che sarà ufficialmente inaugurata sabato 29 agosto 2026 alle ore 18:00 presso la Casa dell'Acqua di Via Airella. Il progetto rappresenta un importante intervento di valorizzazione della storia e dell'identità della comunità, attraverso una nuova organizzazione e riconoscibilità dei luoghi e delle strade del territorio. La riqualificazione della segnaletica e la nuova toponomastica si inseriscono quindi in un unico percorso volto a migliorare la funzionalità della viabilità e, allo stesso tempo, valorizzare l'identità del territorio, rendendo gli spazi pubblici più ordinati, leggibili e rappresentativi della storia di San Giorgio La Molara. L'Amministrazione Comunale conferma così l'impegno nella cura del territorio attraverso interventi concreti che uniscono sicurezza, decoro, funzionalità e valorizzazione del patrimonio storico e culturale della comunità.