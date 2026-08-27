CIA Campania: Maltempo nel Beneventano, gravi danni ai vigneti a Castelvenere Colpito duramente il comparto vitivinicolo

Il violento maltempo che nella giornata di ieri, 25 agosto, ha interessato la provincia di Benevento ha provocato danni significativi al comparto agricolo, con particolare gravità nel territorio di Castelvenere, dove numerosi vigneti sono stati colpiti dalla forte perturbazione. Le precipitazioni intense e le condizioni meteorologiche avverse hanno interessato diverse aree agricole, causando danni alle colture e mettendo a rischio il lavoro di intere aziende che in questo periodo sono impegnate nella delicata fase che precede la vendemmia.

CIA Campania sottolinea la necessità di intervenire rapidamente per tutelare gli agricoltori e consentire alle aziende di poter contare sugli strumenti previsti dalla normativa in caso di calamità ed eventi atmosferici eccezionali. Particolarmente preoccupante la situazione a Castelvenere, uno dei territori simbolo della viticoltura sannita, dove i danni registrati in diversi vigneti dovranno essere attentamente verificati e quantificati.

CIA Campania invita pertanto tutti i coltivatori che hanno subito danni a rivolgersi tempestivamente agli uffici di zona, dove sarà possibile effettuare una prima valutazione delle perdite subite e ricevere assistenza per la corretta segnalazione agli enti competenti e per verificare l’eventuale accesso agli strumenti di risarcimento e sostegno previsti.

È fondamentale che nessun agricoltore rinunci a segnalare i danni. La raccolta puntuale delle segnalazioni è indispensabile per avere un quadro reale della situazione e per consentire alle istituzioni di attivare, laddove ne ricorrano i presupposti, tutte le procedure necessarie a sostegno delle aziende agricole colpite. CIA Campania resta al fianco degli agricoltori e invita le aziende interessate a rivolgersi agli uffici territoriali per ogni necessità di assistenza e valutazione dei danni.