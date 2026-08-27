Alcol e droga alla guida: controlli della Polizia Stradale nel Sannio A san Giorgio del Sannio 48 alcol test: tutti negativi

La Polizia di Stato di Benevento ha intensificato i controlli per prevenire il fenomeno dell’incidentalità.

In particolare personale della Sezione Polizia Stradale di Benevento, nell’ambito dei servizi di contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica e dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, denominati “Estate 2026” ha effettuato controlli straordinari su veicoli e persone.

Le attività, finalizzate a prevenire e ridurre l’incidentalità stradale, hanno interessato i principali assi viari del territorio, con particolare riferimento nel comune di San Giorgio del Sannio e si sono concentrate sulla verifica del rispetto delle norme in materia di circolazione stradale. I controlli hanno consentito di monitorare le condizioni psicofisiche dei conducenti e di individuare eventuali violazioni connesse alla guida in stato di alterazione.

Controllati 45 veicoli e 48 persone; tutti i 48 conducenti sono stati sottoposti ad alcoltest, con esito negativo.

Inoltre sono state accertate due violazioni al Codice della Strada.

L’operazione rientra nel più ampio programma di prevenzione e sicurezza stradale predisposto per il periodo estivo, volto a garantire una maggiore tutela degli utenti della strada e a contrastare i comportamenti di guida potenzialmente pericolosi.