Per Benevento città Spettacolo chiese aperte fino alle 23: ecco quali

Da oggi a domenica 30. Duomo, San Bartolomeo, Santa Sofia, San Domenico, e del Santissimo Salvatore

per benevento citta spettacolo chiese aperte fino alle 23 ecco quali
Benevento.  

In occasione del festival "Benevento Città Spettacolo", le principali chiese del centro storico della città resteranno aperte straordinariamente dalle ore 20 alle 23, da oggi, 27 agostto, e fino a domenica 30 agosto.

L'iniziativa è stata voluta dall'Unità pastorale San Filippo Neri che raccoglie le parrocchie del centro storico di Benevento. Saranno proprio i volontari della parrocchia ad assicurare l'apertura straordinaria in orario serale della Basilica Cattedrale, della Basilica di San Bartolomeo, della chiesa di Santa Sofia, di San Domenico e di quella del SS.Salvatore. Nella giornata di sabato 29 agosto, anche il Museo diocesano di piazza Orsini sarà straordinariamente aperto fino alle ore 23.
Una preziosa occasione per i cittadini beneventani e per chi si reca a Benevento per "Città spettacolo" per scoprire questi autentici scrigni di arte e fede che raccontano la storia civile e religiosa della nostra terra.
L'iniziativa "Chiese aperte" è organizzata dall'unità pastorale San Filippo Neri con in testa il parroco don Marco Capaldo e il vicario don Nicola Della Pietra, in collaborazione con lo staff del museo diocesano e con i responsabili della Basilica Cattedrale e della Basilica di San Bartolomeo.
 

Ultime Notizie