Per Benevento città Spettacolo chiese aperte fino alle 23: ecco quali Da oggi a domenica 30. Duomo, San Bartolomeo, Santa Sofia, San Domenico, e del Santissimo Salvatore

In occasione del festival "Benevento Città Spettacolo", le principali chiese del centro storico della città resteranno aperte straordinariamente dalle ore 20 alle 23, da oggi, 27 agostto, e fino a domenica 30 agosto.

L'iniziativa è stata voluta dall'Unità pastorale San Filippo Neri che raccoglie le parrocchie del centro storico di Benevento. Saranno proprio i volontari della parrocchia ad assicurare l'apertura straordinaria in orario serale della Basilica Cattedrale, della Basilica di San Bartolomeo, della chiesa di Santa Sofia, di San Domenico e di quella del SS.Salvatore. Nella giornata di sabato 29 agosto, anche il Museo diocesano di piazza Orsini sarà straordinariamente aperto fino alle ore 23.

Una preziosa occasione per i cittadini beneventani e per chi si reca a Benevento per "Città spettacolo" per scoprire questi autentici scrigni di arte e fede che raccontano la storia civile e religiosa della nostra terra.

L'iniziativa "Chiese aperte" è organizzata dall'unità pastorale San Filippo Neri con in testa il parroco don Marco Capaldo e il vicario don Nicola Della Pietra, in collaborazione con lo staff del museo diocesano e con i responsabili della Basilica Cattedrale e della Basilica di San Bartolomeo.

