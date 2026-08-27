Maltempo in valle Telesina. Mastella: ora subito la ricognizione dei danni Il consigliere regionale al fianco di viticoltori e olivicoltori di Castelvenere duramente colpiti

“Castelvenere è una realtà profondamente legata alla viticoltura e quanto accaduto rischia di compromettere il lavoro di un’intera annata per numerose aziende agricole. Siamo di fronte a un evento atmosferico di eccezionale intensità che ha provocato danni significativi proprio alla vigilia della vendemmia. È necessario dare risposte rapide e concrete agli agricoltori che oggi vedono messo a rischio il frutto di mesi di lavoro e investimenti”.

Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale Pellegrino Mastella (Casa Riformista - Italia Viva - Noi di Centro) riguardo la violenta tromba d’aria, accompagnata da una forte grandinata e da un nubifragio, che lo scorso 25 agosto ha colpito Castelvenere ha provocato ingenti danni al territorio, alle abitazioni, alla viabilità e, soprattutto, al comparto agricolo e vitivinicolo.

Particolarmente grave è la situazione nelle campagne, dove la grandine e il vento hanno colpito duramente i vigneti proprio nella fase di piena maturazione delle uve, a pochi giorni dall’avvio della vendemmia. Il consigliere Mastella si è già attivato presso l’Assessorato regionale all’Agricoltura, chiedendo di avviare con urgenza la procedura necessaria per il riconoscimento dei danni e per consentire l’accesso agli eventuali ristori regionali e statali previsti dalla normativa vigente.

“Ho chiesto all’Assessore Maria Carmela Serluca, ricevendo piena disponibilità, di attivare tutte le procedure necessarie per la ricognizione ufficiale dei danni e per verificare gli strumenti di sostegno disponibili. Dobbiamo fare in modo che il territorio - incalza Mastella - non perda tempo prezioso e che le aziende colpite possano essere messe nelle condizioni di accedere agli aiuti. In questa fase è fondamentale una stretta collaborazione tra Regione, Comune, organizzazioni agricole e imprese”.

“Sono già in contatto con il Comune di Castelvenere e il sindaco Alessandro Di Santo - prosegue il consigliere regionale - per trovare un’adeguata forma di collaborazione con gli uffici regionali, al fine di agevolare e velocizzare l’iter. Invito tutti gli agricoltori e i cittadini colpiti a documentare con attenzione i danni subiti, attraverso fotografie, video, preventivi e ogni altra documentazione utile, e a rivolgersi agli uffici competenti per le necessarie segnalazioni. La tempestività della ricognizione sarà fondamentale per costruire un quadro completo della situazione”.

“Castelvenere - conclude Pellegrino Mastella – non può essere lasciata sola. In un momento così delicato occorre essere al fianco delle famiglie, delle imprese e soprattutto degli agricoltori, che rappresentano una componente fondamentale dell’economia e dell’identità del territorio sannita. Continuerò a seguire personalmente l’iter presso la Regione affinché vengano individuate al più presto le misure di sostegno necessarie”.