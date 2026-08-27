"Anziano circuito" in casa riposo gli lascia 2 milioni che lui non dichiara Benevento. Sequestro della somma, il destinatario è già a processo

Un anno e mezzo fa è stato rinviato a giudizio per circonvenzioe di incapace - un'accusa che ha sempre respinto -, ed ora è imputato in un processo dinanzi al giudice Sergio Pezza che in autunno vivrà la prossima udienza. Nel frattempo, è stato colpito da un decreto di sequestro preventivo, adottato dal gip Maria Amoruso su richiesta del procuratore aggiunto Gianfranco Scarfò, per l'ipotesi di dichiarazione infedele: non avrebbe dichiarato per il 2022 la somma di oltre 1 milione e 800mila euro, ritenuta il presunto provento delle condotte con cui avrebbe circuito un ospite della sua casa di riposo in provincia. Sembra un paradosso, non lo è. Perchè, come viene ricordato in una nota della Procura,”il Giudice ha ritenuto, allo stato, accoglibile la ricostruzione accusatoria in ordine alla interpretazione – consolidata anche nella giurisprudenza della Cassazione – dell’obbligo di dichiarazione fiscale anche dei redditi conseguiti da reato”.

La somma oggetto del provvedimento, eseguito dalla guardi di finanza, era stata lasciata con un testamento olografo da un anziano di Benevento morto nel 2022 nella struttura. Un lascito che, a detta degli inquirenti, sarebbe stata la conseguenze non della volontà dell'interessato ma della circuizione di cui sarebbe rimasto vittima da parte del destinatario del sequestro, difeso dall'avvocato Sergio Rando.