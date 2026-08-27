Benevento. Colpi di pistola al Parco De Mita: un giovane ferito e paura Panico e concitazione a Benevento. Fuggi fuggi e paura: indaga la Polizia

Una persona ferita da un colpo di pistola e momenti di autentica concitazione e paura nella serata di giovedì nel Parco De Mita, a Benevento.

Secondo una prima e ancora sommaria ricostruzione, mentre all'interno del parco, dove è presenta il locale, una persona ha estratto una pistola ed avrebbe esploso uno, due colpi di pistola.

Uno dei proiettili avrebbe raggiunto un giovane, di 27 anni, di Benevento, presente nel locale.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Volante, la polizia scientifica e gli agenti della Squadra Mobile con il dirigente Flavio Tranquillo.

Il giovane ferito è stato trasportato in ospedale. Sono ora in corso le indagini per cercare di identificare colui che ha esploso i colpi di pistola e le motivazioni che hanno scaturito il gravissimo gesto.

Dopo i colpi c'è stato il fuggi fuggi dei tanti giovani oreeenti.

Inevitabile la paura tra i presenti. Un fatto gravissimo registrato a Benevento, città invasa da persone per i vari eventi che si stanno svolgendo in questi giorni.

AGGIORNAMENTO

Il gestore del locale ha accusato un malore, necessario anche per lui l'intervento dei sanitari del 118.