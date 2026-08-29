Il sindaco Parisi propone al Prefetto encomio per operatrice sanitaria Ruggiero l'oss che ha praticato la manovra di Heimlich su un bambino che stava soffocando lo scorso 19 agosto

"Far si che venga attribuito alla signora Pasqualina Ruggiero, operatrice sanitaria dell'Ospedale "Sant'Alfonso Maria de' Liguori" di Sant'Agata de' Goti, l’Encomio solenne e la Ricompensa al merito civile quale giusto riconoscimento pubblico e istituzionale per avere strappato alla morte, in altrettante occasioni, due bambini".

È questo il senso dell'iniziativa intrapresa dal sindaco di Limatola Domenico Parisi che ha, allo scopo, inviato formale richiesta indirizzata al Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella.

"Pasqualina Ruggiero - ricorda il primo cittadino - è stata protagonista, come accennato, di due provvidenziali interventi che hanno consentito di trarre in salvo altrettanti bambini da imminente soffocamento: la donna, dapprima, è riuscita nel 2024 a praticare tempestivamente la manovra di Heimlich su un bambino di dieci anni divenuto cianotico all'interno di un ristorante, per poi ripetersi con pari determinazione il 19 Agosto di quest'anno salvando un piccolo di cinque anni in difficoltà in una piscina cittadina.

L'iniziativa del Primo Cittadino Parisi vene a seguito dei toccanti racconti giunti dai residenti di Limatola e dai servizi giornalistici, che hanno portato alla luce il coraggio dimostrato dalla donna ben oltre il proprio orario di lavoro, nell'ottica di esaltare il profondo valore morale, il senso del dovere e la straordinaria prontezza dimostrate. "Le sue azioni - ha osservato il sindaco Parisi - sono state una limpida e toccante lezione di altruismo, coraggio e solidarietà per tutta la comunità. È fondamentale valorizzare esempi così nobili, in grado di ispirare le giovani generazioni e mostrare il volto più bello del senso civico e del servizio al prossimo".

