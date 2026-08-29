Violenza a Benevento, Pd: la sicurezza non può diventare un’emergenza permanente Dalle aggressioni agli spari al Parco De Mita, i consiglieri dem chiedono più controlli

"Negli ultimi giorni la nostra città è stata teatro di una sequenza di episodi violenti che non possono più essere liquidati come casi isolati o semplice «microcriminalità». Dalla rapina con rissa al Rione Ferrovia, all’aggressione in piazza Roma, fino all'episodio gravissimo dei colpi di pistola esplosi all'interno del Parco De Mita con il ferimento di un giovane, Benevento sta vivendo una spirale di violenza senza precedenti recenti.

La percezione dei cittadini restituisce l'immagine di una comunità preoccupata, che guarda con timore all'incalzare del degrado e della violenza sia nel centro storico sia nei quartieri periferici".

Così i Consiglieri Comunali del Partito Democratico di Benevento Floriana Fioretti, Giovanni De Lorenzo, Raffaele De Longis, Francesco Farese, Marialetizia Varricchio.

"Non possiamo permettere - proseguono - che la paura diventi la norma per i beneventani. Di fronte a questo scenario, la risposta delle istituzioni non può limitarsi al rimpallo di responsabilità o al richiamo a indici statistici che non interessano a nessuno.

Chiediamo con urgenza, quindi, un potenziamento effettivo del controllo mediante un rafforzamento del presidio del territorio, in coordinamento con le Forze dell'Ordine, con il supporto della Polizia Municipale valorizzata e con una rete di videosorveglianza davvero efficiente e funzionante h24.

Ma la sicurezza si costruisce anche offrendo un piano integrato di prevenzione sociale e politiche giovanili: alternative socio-culturali, spazi di aggregazione sani, ascolto e supporto al disagio giovanile. Deve essere superata una volta per tutte la logica emergenziale.

La sicurezza dei beneventani non è un tema di propaganda elettorale, ma un diritto fondamentale che l'amministrazione ha il dovere di tutelare con serietà, responsabilità e visione di futuro.

Elementi che non hanno caratterizzato purtroppo la gestione dell'Amministrazione per Parco De Mita. Per quasi due anni questo bene pubblico è stato concesso in via "d'urgenza", senza la stipula di una convenzione con l'affidatario, in totale assenza di chiarezza sulle regole e con numerose problematiche emerse nei mesi.

Chiediamo pertanto al Sindaco di fare immediata chiarezza sul piano amministrativo sulla concessione e sull'utilizzo del bene".