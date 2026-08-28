Il Modena fa sul serio: "sbancato" anche lo Zini di Cremona Nell'anticipo della seconda giornata, gli emiliani si regalano l'en plein nelle prime due sfide

Non era fuoco di paglia. La vittoria conquistata al Vigorito sabato scorso è stato solo il prologo alla vittoria nettissima del Modena a Cremona. Una partita imperiosa che non ha lasciato alcun dubbio su chi fosse il più forte. Due gol da lucidarsi gli occhi di Giacomo Olzer. L'ex pescarese, che a Benevento era assente per squalifica, ha prima agganciato un assist da centrocampo superando di giustezza il portiere grigiorosso Agazzi, poi ha arrotato il sinistro per un gol da applausi a scena aperta: minuti 31' e 45'. L'attacco dei canarini ha fatto il bello e cattivo tempo: anche Ambrosino sarebbe andato in rete nella prima frazione se il suo tiro non fosse stato scoccato in lieve fuorigioco. Nella ripresa in avvio è arrivato anche il 3 a 0 con un'azione di contropiede mortifera: ovvio che la velocità di Caso abbia fatto la differenza, apponendo il sigillo finale ad una partita sontuosa degli emiliani. Che sono a punteggio pieno dopo le prime due partite, disputate entrambe in trasferta.

La netta vittoria dello Zini rivalita abbastanza anche la prova del Benevento la settimana scorsa. E' ancora presto per esprimere giudizi, ma l'impressione è che il Modena possa decisamente avere un ruolo da protagonista in questa stagione.